Red Bull anuncia saída do piloto mexicano Sergio Pérez

O piloto mexicano Sergio Pérez, de 34 anos, não continuará na Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1, informou a equipe austríaca nesta quarta-feira (18), sem revelar quem será o futuro companheiro do tetracampeão mundial Max Verstappen.

"Depois de quatro temporadas de sucesso juntos e depois do encerramento da temporada de Fórmula 1 mais longa da história, Sergio Pérez e Oracle Red Bull Racing chegaram a um acordo para seguirem caminhos diferentes em 2025", diz a nota publicada pela escuderia.

'Checo' Pérez chegou à Red Bull em 2021 e ajudou a equipe a ganhar dois títulos de construtores.

"Estou muito grato pelos quatro anos que passei na Red Bull e pela oportunidade que tive de correr por uma equipe tão extraordinária. Pilotar pela Red Bull é uma experiência inesquecível e guardarei para sempre em um lugar especial os sucessos que tivemos juntos. Batemos recordes, superamos etapas importantes e tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis", declarou o mexicano.

Atrás de Verstappen, foi vice-campeão mundial no ano passado, mas em 2024 teve um desempenho muito mais discreto e terminou em oitavo, apesar de ter começado muito bem a temporada, com quatro pódio nas cinco primeiras etapas.

O piloto mexicano participou de 90 corridas com a Red Bull, nas quais conseguiu cinco vitórias, entre elas a do Grande Prêmio de Mônaco de 2022. No total, foram 29 pódios.

"Tivemos momentos incríveis juntos, dos quais sempre me lembrarei. Obrigado, 'Checo'!", escreveu Verstappen nas redes sociais.

Sergio Pérez estreou na Fórmula 1 em 2011, pela Sauber, e continuou competindo em todas as temporadas seguintes por diferentes equipes. Depois da Sauber (2011-2012), foi piloto da McLaren (2013), Force India (2014-2018) e Racing Point (2019-2020), até chegar à Red Bull.

