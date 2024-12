"Quero fazer muitos gols com ele", diz Vini sobre Mbappé

O atacante brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior mostrou, nesta quarta-feira (18), após a vitória sobre o mexicano Pachuca por 3 a 0 na final da Copa Intercontinental, que está confiante em sua parceria com o astro francês Kylian Mbappé.

"Sou um grande fã do Kylian. Sonhei em jogar com ele e quero fazer muitos gols com ele porque formamos um grupo muito bom, onde todos se gostam e queremos a mesma coisa", declarou ao final da partida, após ser eleito o melhor jogador.

"Fomos coroados como o melhor clube do mundo. Esperamos que possamos continuar assim", disse antes de destacar que estão fazendo "o que a história exige": "Fomos escolhidos e jogamos pelo maior time do mundo e é isso que temos que fazer."

Vinicius conquista o torneio um dia após receber o prêmio de melhor jogador da Fifa (The Best). "Foi uma semana muito boa. Foi muito importante para mim e para os meus companheiros que sempre me incentivam a fazer grandes coisas".

"Vivo uma vida muito tranquila porque posso dar à minha família tudo o que quero. Nunca baixei a cabeça e um prêmio em que as pessoas não quiseram votar em mim não vai mudar o que penso ou o que meus companheiros me dizem. Eu estou aqui para contribuir com a maior camisa do mundo", afirmou.

bur-rsc/dr/aam/am

© Agence France-Presse