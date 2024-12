Policiais da Bahia matam 46% mais do que agentes dos EUA

As polícias da Bahia sozinhas matam mais do que as forças de segurança dos EUA. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.699 pessoas foram mortas por policiais no estado em 2023, enquanto um levantamento feito pelo UOL mostra que o país norte-americano registrou 1.164 mortes no mesmo período.

O que aconteceu

Isso significa que os policiais baianos matam 32 vezes mais do que os norte-americanos, quando consideradas as populações. A Bahia é comandada pelo PT, partido de esquerda, desde 2007.

O pesquisador Daniel Hirata, da UFF, ressalta que a violência policial também pode ser incentivada em governos que se dizem progressistas. "Figuras de esquerda também adotam essa postura em meio à ausência de políticas efetivas para o enfrentamento do crime organizado. Quando temos uma grande chacina, mesmo que os mortos sejam criminosos - o que não justifica a morte -, não vai impactar a organização criminosa".

Em números absolutos, a Bahia lidera a lista de mortes por policiais entre os estados brasileiros. Houve uma variação de 15,8% em comparação com as ocorrências de 2022, quando 1.467 mortes foram contabilizadas.

Sociólogo Daniel Hirata Imagem: Arquivo pessoal

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Eustácio Lopes, estimou ao UOL, no início deste mês, um déficit de cerca de 40% no quadro da corporação. "Quando você não tem elucidação, não tem a certeza da punição, é um território para a impunidade", disse.

A Bahia registra o pior índice de esclarecimento de homicídios dolosos do Brasil, com apenas 15% dos casos esclarecidos. O Instituto Sou da Paz define como esclarecido o homicídio doloso em que pelo menos um autor foi denunciado pelo MP até o ano seguinte à ocorrência.

A Bahia não está fazendo o dever de casa, não tem atuado no controle democrático da atividade policial. Não há produção de evidências à altura do problema da Bahia. A Polícia Científica deveria ser priorizada Sociólogo Daniel Hirata

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança da Bahia sobre as mortes por policiais. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Brasil é pior do que 15 países do G20 somados

Mapa mostra o número de mortos pela polícia nos países do G20 Imagem: UOL

Os policiais brasileiros matam quase o triplo do que os agentes de segurança de 15 países do G20 somados, segundo levantamento feito pelo UOL. No Brasil, 6.393 pessoas foram mortas em 2023, enquanto 2.267 vítimas fatais foram registradas nos outros países.

Arábia Saudita, China e Rússia não entraram no levantamento por falta de dados confiáveis. Criado em 1999, o G20 reúne as maiores economias do mundo. O Brasil ocupa a 10ª posição. O grupo reúne 19 países, além de União Europeia e União Africana, que também não foram considerados.

Quando considerados os tamanhos das populações, a diferença é ainda maior. O Brasil tem 7% do número de pessoas da soma dos outros 15 países.

Proporcionalmente, os policiais brasileiros matam 36 vezes mais do que a média dos agentes das outras nações. A taxa é 7,5 vezes a da África do Sul, cuja polícia é a segunda que mais mata por habitantes entre os considerados.

Apesar de também ser o país da lista com mais homicídios registrados (39.492), a letalidade policial no Brasil é desproporcionalmente maior do que nos colegas de G20. Os policiais do Brasil matam uma pessoa a cada seis homicídios registrados no país.

O Canadá, com uma morte pela polícia a cada sete homicídios registrados, é quem tem a segunda pior taxa. O país da América do Norte, no entanto, tem um número de homicídios considerado baixo, com 778 registrados em 2023.