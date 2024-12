Eletrobras se une à Tendência Energia com foco em consumidores de menor porte

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras assinou uma parceria com a Tendência Energia para comercialização de energia no mercado livre com foco em consumidores de menor porte, em iniciativa que ajudará a gigante elétrica a ganhar capilaridade em um novo mercado, disseram as empresas à Reuters.

A Tendência é especializada em gestão de energia e pioneira no "varejo" do mercado livre do setor elétrico, que engloba pequenas e médias empresas, com cargas baixas e até inferiores a 0,5 megawatt (MW).

A empresa, que passará a atuar exclusivamente para a Eletrobras, iniciou sua operação com o mercado varejista do setor elétrico em 2019 e hoje atende clientes em todo o Brasil.

Esse acordo ajudará a Eletrobras a fortalecer os negócios em um mercado ainda relativamente novo para a companhia, que até alguns anos atrás vendia energia elétrica apenas no "atacado", para grandes consumidores, como indústrias.

"A recente decisão da Eletrobras de atuar com pequenas e médias empresas marca o início de uma nova era na comercialização de energia no Brasil, reafirmando compromisso da Eletrobras em se consolidar como uma empresa voltada para o cliente e protagonista no mercado livre de energia", disse o diretor de receita (CRO) da Eletrobras, Rodrigo Kwee de França.

"Como líder na gestão varejista do país, certamente vamos somar forças para entregar um serviço de excelência, com segurança e economia, atendendo às necessidades desse novo cliente em um mercado cada vez mais consolidado", afirmou o sócio-diretor da Tendência, Júlio Ferraz de Oliveira.

O segmento varejista está na mira das principais geradoras e comercializadoras de energia do país, que buscam se posicionar para uma potencial abertura do mercado livre de energia a quase 90 milhões de consumidores, principalmente residenciais, até o final da década.

A nova parceria reforça a aposta da Eletrobras no segmento de comercialização de energia, que ganhou relevância para a empresa nos últimos anos em função do elevado volume de energia na carteira da empresa liberado pela privatização para venda a clientes livres.

Diante desse cenário, e de olho na futura abertura do mercado livre a todos os consumidores do país, a Eletrobras vem buscando aumentar e diversificar seu portfólio de clientes livres, tendo encerrado o terceiro trimestre deste ano com 488 consumidores finais, mais do que o dobro do verificado em igual período de 2023.

No mês passado, a companhia elétrica anunciou uma ampla parceria comercial com a TIM Brasil, com iniciativas que vão da venda de energia elétrica a clientes corporativos até soluções tecnológicas de 5G e internet das coisas (IoT).

(Por Letícia Fucuchima)