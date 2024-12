BC da China pede que instituições financeiras se protejam contra riscos no mercado de títulos

XANGAI (Reuters) - O banco central da China pediu às instituições financeiras nesta quarta que se protejam contra os riscos da taxa de juros ao negociar títulos, sinalizando o desconforto das autoridades em relação às recentes compras que ajudaram a reduzir drasticamente os rendimentos.

O Banco do Povo da China realizou reuniões com algumas instituições financeiras que estavam envolvidas em atividades agressivas de negociação de títulos na atual alta, informou o Financial News, uma publicação do banco central.

"Não parece que sejam apenas algumas instituições. Somos muito conservadores e não somos agressivos em nossas posições", disse à Reuters uma fonte cuja empresa foi convidada para a reunião.

Na reunião, o banco central também prometeu tolerância zero em relação aos "comportamentos inadequados" do mercado de títulos, disse o jornal.

O órgão regulador do mercado interbancário da China disse neste mês que quatro bancos comerciais rurais da província de Jiangsu tinham controles internos inadequados sobre a negociação de títulos e que algumas de suas transações envolviam a transferência de benefícios.

Os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos da China subiram mais de 5 pontos-base com as notícias do banco central.

A Reuters informou na semana passada que o banco central estava pesquisando alguns bancos sobre suas atividades de investimento em títulos.

Os rendimentos dos títulos da China estão oscilando perto de mínimas históricas uma vez que os investidores entram em 2025 apostando que não haverá uma recuperação robusta da economia.