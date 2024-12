Suco de inhame com limão: por que você deveria começar a tomar hoje mesmo

Fonte de fibras solúveis, vitaminas e minerais, o inhame é uma opção saudável para você substituir pães, massas, farinha branca e outros carboidratos refinados em suas refeições. Veja benefícios:

O alimento fornece vitaminas do complexo B, como B6, B1, B2, B3 e B9, e ainda contém uma boa quantidade de antioxidantes e vitamina C.

Já em relação aos minerais, o inhame tem cobre, potássio, ferro, magnésio, cálcio e fósforo, todos importantes para a saúde.

Imagem: iStock

Por ser um carboidrato complexo e ter fibras, o inhame ainda mantém você saciado por muito mais tempo do que os carboidratos refinados.

Além disso, o alimento é de baixo índice glicêmico. Ao ser consumido, ele não provoca no organismo um pico de insulina — hormônio responsável por estocar a glicose em forma de gordura.

Limão também é um grande aliado

Ele é uma das frutas cítricas mais populares e se destaca pelo sabor mais azedinho e pelas propriedades nutricionais — contém vitaminas, principalmente a C, e minerais como cálcio, ferro, fósforo, cobre e magnésio. Veja mais benefícios:

Incluir o limão na dieta é uma boa alternativa para aumentar a imunidade e agregar mais sabor nas receitas. Ele também é pouco calórico — o tahiti tem 32 kcal em 100 g.

Imagem: joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto

Consumir limão com regularidade ajuda a retardar a digestão de açúcares e amidos e auxilia no funcionamento intestinal. Isso porque o alimento contém pectina, que é uma fibra solúvel.

O suco de limão também estimula a produção de enzimas digestivas e a bile, que é uma substância produzida pelo fígado e ajuda na digestão de gorduras.

Diversos estudos científicos são realizados para comprovar que o limão ajuda no controle do peso. Sabe-se que consumir frutas ricas em flavonoides contribui com uma menor ingestão de alimentos e diminuição de gorduras e estresse oxidativo.

Receita de suco de inhame com limão

Ingredientes

1 inhame pequeno cozido

Suco de 2 limões tahiti

200 ml de água

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o inhame cozido em pedaços, o suco de limão e a água; Bata até ficar um suco bem homogêneo; Sirva imediatamente.

Contraindicações

O inhame é um alimento saudável, mas por ser fonte de carboidratos, seu consumo deve ser moderado. Na hora do cozimento, no vapor ou na pressão, deixe o alimento inteiro e com casca.

Quanto ao limão, é seguro para a maioria, mas pessoas com gastrite, refluxo ou aftas devem evitá-los, pois sua acidez pode agravar sintomas ou causar desconforto.

Sensibilidade ao ácido cítrico, embora rara, pode gerar dores de cabeça. Além disso, é importante não escovar os dentes logo após o consumo para evitar erosão dental.

*Com informações de reportagens publicadas em 04/09/2023 e 06/04/2020