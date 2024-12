Governo diz que YouTube derrubou vídeos com fake news sobre saúde de Lula

O governo federal informou que o YouTube removeu vídeos que espalhavam mentiras sobre o estado de saúde do presidente Lula (PT), que teve alta hospitalar no domingo (15) depois de passar por uma cirurgia para conter um sangramento intracraniano.

O que aconteceu

Advocacia-Geral da União pediu derrubada de 12 conteúdos com desinformação. Sete desses já foram excluídos. Segundo o pedido do órgão, alguns vídeos sugeriam até que o presidente havia morrido.

Lula passa bem e recebeu ministros nesta segunda (16) em sua casa em São Paulo. Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) relataram que o presidente está bem disposto. Ele deve retornar a Brasília na próxima quinta-feira (19), depois de passar por exames complementares.

Presidente estava internado no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde a última terça (10). Ele teve uma hemorragia cerebral, decorrente do acidente doméstico que sofreu em outubro deste ano.

A recomendação médica é que Lula desacelere. Em entrevista, o médico pessoal do presidente Roberto Kalil, disse que Lula poderá passear e trabalhar de casa normalmente, mas não poderá fazer atividades físicas pelos próximos 15 dias.