Bournemouth arranca empate no fim contra West Ham (1-1) e é 6º na Premier League

O Bournemouth arrancou um ponto aos 90 minutos da partida contra o West Ham (1-1), na noite desta segunda-feira (16), e chegou ao sexto lugar da Premier League após dezesseis rodadas.

Os 'Cherries' (25 pontos) poderiam ter alcançado o Manchester City (5º, 27 pontos) se tivessem conquistado a quarta vitória consecutiva.

Mas tiveram que se contentar com um empate, obtido de forma dramática. O Bournemouth está agora na sexta colocação empatado em pontos com o Aston Villa (7º, 25 pontos), que foi derrotado por 2 a 1 no sábado, na visita ao Nottingham Forest.

O West Ham (14º, 19 pontos) foi o que mais sofreu neste duelo que começou insosso, mas que ficou animado no final. Os londrinos passaram sufoco em diversas ocasiões e foram salvos pelo goleiro Lukasz Fabianski.

O polonês, que mais uma vez jogou no lugar de Alphonse Aréola, fez várias defesas decisivas diante das tentativas de Dango Ouattara (45'), Evanilson (73') e Ryan Christie (81'), entre outras.

Mas foi a sua equipe quem abriu o placar na reta final, contando com uma dose de sorte: o VAR detectou um toque de mão de Tyler Adams num cruzamento de Aaron Wan-Bissaka, e o brasileiro Lucas Paquetá converteu o pênalti (87').

Mas o Bournemouth não se deixou abater e mais uma vez marcou no fim da partida e graças a um jogador reserva. Enes Ünal fez 1 a 1 numa bela cobrança de falta direta (90').

"Enes marcou um gol incrível. Ele é um especialista. Mas é apenas um ponto. Estou muito decepcionado com o pênalti", disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. "É uma jogada que analisamos em uma reunião antes da temporada. Eles (diretores de arbitragem) disseram que os jogadores não precisam defender com as mãos atrás das costas em uma posição não natural. Isso não afetou a direção do cruzamento. Não me importo com a explicação agora. Isso nos custou caro e estou muito decepcionado", lamentou.

Já o West Ham está há dois jogos sem derrota o que alivia um pouco a pressão sobre o técnico Julen Lopetegui.

O time permanece na 14ª colocação e sete pontos acima da zona de rebaixamento. "Sofremos um pouco e superamos isso para marcar, mas foi um gol incrível de Unal. É uma pena", disse Lopetegui.

--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Leicester 4 - 0

Liverpool - Fulham 2 - 2

Arsenal - Everton 0 - 0

Wolverhampton - Ipswich Town 1 - 2

Nottingham - Aston Villa 2 - 1

- Domingo:

Brighton - Crystal Palace 1 - 3

Manchester City - Manchester United 1 - 2

Chelsea - Brentford 2 - 1

Southampton - Tottenham 0 - 5

- Segunda-feira:

AFC Bournemouth - West Ham 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 34 16 10 4 2 37 19 18

3. Arsenal 30 16 8 6 2 29 15 14

4. Nottingham 28 16 8 4 4 21 19 2

5. Manchester City 27 16 8 3 5 28 23 5

6. AFC Bournemouth 25 16 7 4 5 24 21 3

7. Aston Villa 25 16 7 4 5 24 25 -1

8. Fulham 24 16 6 6 4 24 22 2

9. Brighton 24 16 6 6 4 26 25 1

10. Tottenham 23 16 7 2 7 36 19 17

11. Brentford 23 16 7 2 7 32 30 2

12. Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2

13. Manchester United 22 16 6 4 6 21 19 2

14. West Ham 19 16 5 4 7 21 29 -8

15. Crystal Palace 16 16 3 7 6 17 21 -4

16. Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7

17. Leicester 14 16 3 5 8 21 34 -13

18. Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28 -12

19. Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40 -16

20. Southampton 5 16 1 2 13 11 36 -25

