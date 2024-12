Jovem morre após cair de sacada durante festa em prédio no RS

Do UOL, no Rio

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de um jovem de 26 anos que caiu de um prédio na região central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Segundo testemunhas, Gabriel Scapin estava apoiado em uma sacada de madeira, que quebrou e caiu. Durante a queda, ele atingiu uma grade, e morreu no local.

Vítima participava de uma festa com amigos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (14). Segundo a polícia, o local foi periciado.

Gabriel Scapin era engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Maria Imagem: Reprodução/Redes sociais

Investigação vai tentar identificar se foi acidente. Conforme o delegado responsável pela investigação explicou, a polícia vai ouvir testemunhas ao longo da próxima semana para saber se a situação foi um acidente.

"Agora a investigação acontece através de um inquérito para saber se efetivamente é essa a situação que aconteceu mesmo, e se a mureta caiu, se tinha algum defeito, algum problema", afirma o delegado Sandro Mainerz.

Velório foi realizado neste sábado. Cerimônia estava marcada para 19h30 na Central de Luto de Frederico Wesphalen e o enterro deve acontecer às 10h30 deste domingo (15), no Cemitério Municipal.