Myra: polivalência à francesa e paixão pela bossa nova

Myra faz parte da polivalente nova geração de artistas franceses fãs de ritmos latinos. Atriz, cantora e compositora, a jovem parisiense se dedica ao soul/jazz, mas não esconde sua paixão pela bossa nova.

Daniella Franco, da RFI

A carreira de Myra começou nas artes cênicas, mas com um pai pianista, foi difícil não se render à música. Já na infância, enquanto atuava em produções na TV e no cinema francês, a jovem se interessava por pesos-pesados da MPB, como Astrud e João Gilberto, Tom Jobim e Gilberto Gil. Não por acaso seu segundo EP se chama "Saudade Palace".

A francesa ainda não lançou seu primeiro álbum, mas em seu último EP, "Passion Calins", ela aposta em diversas parcerias, inclusive com Aupinard, outro artista da nova geração apaixonado por ritmos brasileiros. O novo single de Myra, "Rien de sensationnel", é um exemplo de como a bossa nova e a língua francesa são uma boa combinação.

