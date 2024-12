Broadcom e ações de chips impulsionam alta em Wall Street

Por Purvi Agarwal e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, com o Nasdaq apresentando desempenho superior depois que uma previsão positiva da Broadcom manteve viva a euforia em torno da inteligência artificial e elevava as ações de chips.

A Broadcom previu uma receita trimestral acima das estimativas de Wall Street e uma demanda crescente por seus chips de IA nos próximos anos, fazendo com que suas ações subissem mais de 21%. Isso também ajudou a empresa a ultrapassar 1 trilhão de dólares em capitalização de mercado pela primeira vez.

"Não fico surpreso quando as empresas divulgam balanços como esses e aumentam suas orientações, especialmente na área de IA, que é provavelmente o setor mais quente no momento, com o qual a maioria dos investidores está tão animada", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

"A alta das ações é um aspecto desse entusiasmo excessivo pelo setor."

O otimismo se estendeu a outras ações de chips, com a rival Marvell Technology subindo 9,5%, enquanto um indicador de ações de semicondutores avançava 3,7%.

Sete dos 11 principais subsetores do S&P eram negociados em baixa, embora um ganho de mais de 1% em tecnologia da informação compense as perdas.

Isso vem na esteira de um persistente rali das ações de tecnologia que impulsionou o Nasdaq acima da marca de 20.000 pontos pela primeira vez na quarta-feira. Uma leitura de inflação em linha com o esperado, consolidando um corte de 25 pontos-base pelo Federal Reserve na próxima semana, aumentou o ímpeto.

As apostas dos operadores sobre o corte na reunião do banco central de 17 e 18 de dezembro estão em mais de 96%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Entretanto, elas indicam chances de uma pausa em janeiro.

O Dow Jones caía 0,07%, a 43.883,91 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,20%, a 6.063,22 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,53%, a 20.008,48 pontos.