Assaí conclui projeto de conversão de hipermecados com abertura de 300ª loja

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí alcançou 300 lojas em operação no país com inauguração de uma segunda unidade em Caraguatatuba (SP), o que marca também a conclusão do plano de 66 conversões de hipermercados iniciado em 2022, anunciou a rede de atacarejo nesta sexta-feira.

"Foi maior projeto de conversões do setor alimentar nacional", afirmou o presidente-executivo da companhia, Belmiro Gomes, em comunicado.

"Com ele, antecipamos a nossa expansão em alguns anos e entregamos 66 novas lojas, totalmente reformadas e adaptadas para operar como Assaí", acrescentou.

O Assaí prevê a inauguração de mais duas lojas até o final deste ano, em José do Rio Preto e Guarujá, reforçando a presença da rede no Estado de São Paulo e concluindo o plano de expansão de 2024, que estimava 15 aberturas.

Para 2025, conforme divulgado pela empresa em meados de outubro, o grupo prevê abrir cerca de 10 lojas.

(Por Paula Arend Laier)