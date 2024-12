Cardiologista dos famosos e políticos: quem é Dr. Kalil, médico de Lula

Médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de diversas personalidades e celebridades, o cardiologista Roberto Kalil Filho é conhecido por sua contribuição aos meios acadêmicos e à medicina. Favorito dos famosos, ele já sobreviveu a assaltantes armados em São Paulo e também ao contágio pela covid-19 no ápice da pandemia.

O que aconteceu

Kalil acompanhou a cirurgia de emergência para drenar um hematoma subdural após Lula, de 79 anos, sofrer uma queda em sua residência em outubro.

O presidente poderá levar cerca de um mês para se recuperar totalmente da cirurgia. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e transferido para outra unidade da mesma rede em São Paulo. Segundo os médicos, o quadro de saúde do presidente apresenta boa evolução.

Kalil afirmou que o petista voltou do procedimento cirúrgico "praticamente acordado" e "conversando normalmente". Lula precisará ficar 48 horas na UTI por precaução. "Não tem comprometimento cerebral", garantiu o médico pessoal de Lula.

Quem é Roberto Kalil Filho

Roberto Kalil Filho, 65, nasceu em 7 de julho de 1959, em São Paulo e é casado com a endocrinologista Claudia Cozer. Eles oficializaram a união em 2015 após dez anos juntos.

Em 2018, antes da pandemia, tornou-se responsável por uma coluna na editoria VivaBem, do UOL. Toda segunda-feira, o médico trazia o que há de mais moderno nos estudos sobre coração e outros assuntos relacionados, como longevidade, exercícios físicos e alimentação saudável.

Em 2020, Kalil enfrentou um desafio pessoal ao ser diagnosticado com covid-19. Ficou internado por dez dias e, durante a recuperação, participou de debates sobre o uso de medicamentos experimentais, defendendo sempre a cautela e a análise científica rigorosa.

Em 2023, foi vítima de um assalto à mão armada na garagem de seu consultório no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Dois criminosos em motocicletas o seguiram até o local; um deles desceu, apontou uma arma e roubou pertences pessoais, incluindo um relógio de luxo presenteado pelo sheik de Dubai, uma aliança de casamento e óculos de sol. Apesar do susto, O médico não sofreu ferimentos e continuou atendendo seus pacientes normalmente.

Kalil é conhecido por atender figuras públicas, incluindo ex-presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, além de personalidades do meio artístico. Entre os famosos que já confiaram nos cuidados do cardiologista estão Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Preta Gil.

O médico é uma figura presente nas redes sociais e seu perfil no Instagram conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Formação e homenagens

Formou-se em Medicina pela Unisa (Universidade de Santo Amaro) em 1985. Posteriormente, realizou residência médica no Hospital das Clínicas da USP e no InCor (Instituto do Coração), especializando-se em clínica médica e cardiologia.

Pesquisas em técnicas de ressonância se tornaram referência na medicina brasileira. Kalil fez doutorado e pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, onde conduziu pesquisas sobre doenças coronarianas. Ao retornar ao Brasil, introduziu técnicas avançadas de imagem por ressonância magnética cardíaca, que se tornaram referência no diagnóstico de patologias cardiovasculares, segundo o Hospital Sírio Libanês.

Médico fundou Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês e criou programa de residência médica na especialidade. Na esfera acadêmica, tornou-se professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 2011. Além disso, exerce a função de presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração e diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês.

Kalil acumula diversas homenagens e comendas que refletem sua dedicação à medicina. Em 2006, foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar, no grau de Cavaleiro, em reconhecimento pelos serviços prestados ao país. Em 2015, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o reconheceu por sua trajetória na área da saúde, em uma solenidade que reuniu autoridades importantes.

Outras homenagens destacam sua relevância no cenário público e profissional. Em 2021, foi agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 2023, recebeu o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU), a maior honraria da instituição, por sua contribuição ao controle externo e à sociedade.