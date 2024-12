Meatz: começou como trailer e hoje a hamburgueria fatura R$ 45 milhões

Em 2015, após três meses sem receber salário, o engenheiro ambiental Cirano Ribeiro, 36, decidiu sair do emprego e, já querendo empreender há algum tempo, comprou um trailer de lanche, que funcionava em Águas Claras, no Distrito Federal. A primeira loja física da Meatz Burger foi aberta em 2017. A rede de hamburguerias, que hoje tem 20 unidades, faturou R$ 45 milhões em 2023. A meta agora é expandir via franquias e novas lojas próprias.

Empresa começou em um trailer

No trailer, em 2015, estão Cirano Ribeiro (camisa branca), sua esposa, Renata, e João Seder, sócio no início Imagem: Arquivo pessoal

Ribeiro começou como estagiário em uma consultoria ambiental. Foi promovido diversas vezes até chegar a gerente de projetos. Mas, em 2015, a empresa começou a atrasar os salários. Com três meses de salário atrasado, Ribeiro pediu demissão. Ele ganhava, na época, R$ 6.000. "Mesmo trabalhando nessa consultoria, eu tinha o sonho de empreender com uma hamburgueria, para ter uma renda extra", diz. Segundo ele, a consultoria pagou o que lhe devia, depois, em parcelas.

Para poder se virar, comprou um trailer de lanche. Ele e João Seder, seu sócio, investiram R$ 20 mil no negócio. Seder optou por sair da sociedade 15 dias depois, por não conseguir conciliar seu emprego no banco com a Meatz Burger. Ribeiro comprou a parte dele. No trailer, Ribeiro era o chapeiro, na preparação dos lanches, e sua esposa, Renata, o ajudava no atendimento.

O projeto inicial era ter um food truck, mas abri o negócio com o que deu: um trailer.

Cirano Ribeiro, fundador da Meatz Burger

No início de 2017, ele começou a vender por delivery. "Nós tínhamos uma cozinha de apoio e abrimos o delivery lá. O espaço ficava ocioso, enquanto o trailer operava. O delivery veio para ocupar aquele tempo e incrementar as vendas", diz.

A primeira loja da Meatz Burger foi aberta em 2017, na Asa Sul, em Brasília. Ele investiu R$ 120 mil na unidade. Hoje, a rede tem 20 lojas próprias.

Em 2018, abriu uma loja em Águas Claras. No local, ele colocou o trailer, já desativado, como parte da decoração da loja.

90 mil hambúrgueres vendidos por mês

Na Meatz Burger, o lanche mais vendido é o BaconZ Imagem: Divulgação

No início, a Meatz Burger só tinha o Basic Burger, que depois virou o ClassiC. "O diferencial é a qualidade da carne, que sempre foi fresca e moída no mesmo dia, pão artesanal e maionese autoral", diz.

Hoje, são três variedades (ClassiC, SalaD e BaconZ). O cliente pode escolher tamanhos diferentes: fininho (110g), simples (170g), duplo (340g) e triplo (510g). O mais vendido é o BaconZ. Custa R$ 46 (no combo com batata e bebida). Na sobremesa, o sucesso é o ChocoZ, uma releitura de 'hambúrguer' feito com brownie, pão com toque de cacau, Nutella e M&M (R$ 29,90).

A rede vende cerca de 90 mil hambúrgueres por mês. Cada loja recebe os insumos de fornecedores homologados.

Em 2023, a empresa faturou R$ 45 milhões. O lucro foi de R$ 6,75 milhões.

Ribeiro é dono de 100% da marca e tem participação societária nas 20 lojas. "Todas as lojas pagam royalties para a marca e, em cada uma delas, há um sócio operador. Ou seja, o operador de uma loja é meu sócio naquela unidade. Funciona similar a estrutura de uma franquia. Isso foi fundamental para o crescimento da rede", afirma.

Expansão da marca

Em 2024, a Meatz Burger iniciou o processo de expansão via franquias e novas lojas próprias. Uma franquia da marca custa a partir de R$ 300 mil. "Queremos fortalecer nossa presença nas cidades onde já estamos e expandir para novos mercados, como São Paulo e Curitiba, com lojas de rua e delivery", diz. A meta é vender dez franquias até o final do ano e atingir um faturamento de R$ 60 milhões.

Gestão de equipe e inovação são desafios

O fundador da Meatz Burger teve visão de longo prazo. É o que diz Marilia Freitas, consultora de negócios do Sebrae-SP. "Ele começou pequeno, sabendo onde estava pisando, mas assumiu um risco calculado. Investiu pouco, foi corajoso e arrojado na construção de um novo negócio. Teve visão a longo prazo de que o negócio iria dar certo", afirma.

Apesar de ser muito concorrido, o mercado de hamburguerias artesanais ainda tem espaço. Para Marilia, isso se deve porque as pessoas têm buscado produtos com mais qualidade.

Cardápio enxuto facilita a produção. Para ela, outra vantagem da Meatz Burger é o cardápio com poucas variações. "Cardápio muito grande precisa de mais logística. Sendo ele enxuto, isso ajuda na padronização, principalmente quando a marca virar franquia. Fica mais fácil controlar o processo assim", diz.

A consultora diz, no entanto, que a gestão de pessoas é sempre impactante. "Gerenciar e motivar equipe para garantir o sucesso de uma franquia é um desafio. Além de treinamentos e padronização dos serviços, é preciso conseguir passar a essência da marca para que seu time vista a camisa. Acertando isso, ajuda a construir uma marca mais forte", declara.

Vale buscar um diferencial em inovação. Marilia diz que, para se diferenciar no mercado tão competitivo, é essencial inovar, seja adotando práticas sustentáveis nos processos, no atendimento ou na experiência do cliente. "Mesmo com um produto básico, inovar na experiência do cliente ou em sustentabilidade é fundamental para se destacar no mercado atual", afirma.

