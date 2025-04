GWM Tank 300: SUV 'raiz' chega ao Brasil e encara qualquer terreno

A nova edição do programa Carona destaca o Tank 300, SUV 'raiz' que a GWM acaba de lançar no Brasil. Com preço sugerido de R$ 333 mil até o dia 30 de abril de 2025, a novidade traz construção robusta, com carroceria sobre chassi de longarinas, e tração 4x4 com caixa de transferência reduzida.

Também equipado com bloqueios de diferencial dianteiro, central e traseiro, o Tank 300 foi concebido para rodar em terrenos sem pavimentação, mas também vai bem no asfalto: dotado de propulsão híbrida plug-in, rende 394 cv de potência e acelera de zero a 100 km/h em 6,8 segundos.

Seu conjunto mecânico combina motor 2.0 turbo a gasolina com propulsor elétrico, ambos instalados na dianteira - a transmissão para as rodas de trás se dá de forma mecânica, por meio de um eixo cardã.

A autonomia no modo 100% elétrico é de 75 km conforme o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Novo modelo da Mini

Nesta semana, o Carona também traz impressões ao volante do Aceman, novo modelo da Mini, posicionado entre o hatch Cooper e o SUV Countryman.

O Aceman tem 4,62 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância de entre-eixos. A propulsão é elétrica, com 184 cv de potência na versão de entrada E (R$ 254.990), e sobe a 218 cv na configuração topo de linha SE (R$ 304.990.

Ao volante da novidade, o apresentador Jorge Moraes conta que a opção de entrada traz 253 km de autonomia com uma carga completa da respectiva bateria - na variante mais cara, o alcance é de 270 km.

Xiaomi vai bem em crash-test

O Carona desta semana traz, ainda, novidades sobre o SU7 - sedã 100 elétrico produzido e projetado pela Xiaomi, a famosa fabricante chinesa de smartphones, eletrodomésticos e produtos eletrônicos.

Lançado na China em março do ano passado, o SU7 foi recentemente avaliado com nota máxima em teste de impacto do C-NCAP, instituto independente de segurança viária para o mercado chinês.

Sem previsão de vendas oficiais no mercado brasileiro, o sedã a baterias da Xiaomi foi avaliado pelo C-NCAP na versão Max, equipada com dois motores e que traz potência de 673 cv.

Nessa configuração, o SU7, cujo visual lembra o do Porsche Taycan, sai da imobilidade e atinge 100 km/h em 2,7 segundos e atinge velocidade máxima de 265 km. A autonomia é de 510 km no ciclo chinês.

Luz da injeção: quando devo me preocupar?

Por sua vez, o quadro Autosserviço destaca um dos possíveis problemas mecânicos que fazem a luz da injeção eletrônica de combustível acender no painel do veículo.

Quando o alerta acende, a falha pode estar relacionada a um ou mais bicos injetores. Caso haja entupimento do componente, em geral há perda de potência e "engasgos" do motor.

A recomendação é de inspecionar os bicos injetores nos prazos recomendados no manual do veículo ou quando os sintomas descritos acima surgirem.

Por fim, o Carona exibe o quadro Fala Carona, em que o apresentador Moraes esclarece dúvidas e responde a perguntas da audiência a respeito do mercado automotivo.