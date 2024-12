Botafogo perde para Pachuca (3-0) e se despede da Copa Intercontinental

O Botafogo se despediu da Copa Intercontinental de 2024 ao ser derrotado pelo Pachuca do México por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), em Doha, no duelo entre os dois representantes da América.

Os mexicanos chegaram à vitória com gols no segundo tempo do atacante holandês Oussama Idrissi (50'), do meio-campista colombiano Nelson Deossa (66') e do atacante venezuelano Salomón Rondón (80').

Com a derrota no chamado Dérbi das Américas, o Botafogo encerra uma temporada que foi histórica para o clube, com as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Por sua vez, o Pachuca volta a campo no próximo sábado pela Copa Challenger, contra o Al-Ahly do Egito, em jogo equivalente à semifinal da Copa Intercontinental.

Quem vencer vai enfrentar o Real Madrid pelo título, daqui a uma semana, no estádio de Lusail, que foi palco da final da Copa do Mundo de 2022.

raa/ma/cb

