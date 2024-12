Não abandone lápis e papel: por que escrever à mão é tão importante?

"Você tem uma letra tão bonita." Há alguns anos, era comum receber esse tipo de elogio, sobretudo na escola. Apesar de hoje ser menos comum escrever à mão, essa prática é importante para estimular a coordenação motora e a atenção.

Escrever contribui para o desenvolvimento da coordenação motora fina, que é a capacidade de utilizar os dedos e as mãos de forma precisa. Para acertar os movimentos, é necessária uma boa dose de atenção, o que favorece a concentração naquilo que está sendo escrito.

O traçado específico e rebuscado das letras e a atenção criam a memória muscular de cada movimento, que vai alimentar o circuito cerebral da motricidade, automatizando o aprendizado e tornando a escrita cada vez mais fluida.

"Esse processo de coordenação motora fina na escrita não é rápido e não tem como pular. Precisamos construir esse circuito com muita prática. E a digitação não substitui esse processo no cérebro. Digitar no computador ou no celular não exige coordenação motora fina e consequentemente não vai ajudar a desenvolvê-la", detalha a neurocientista Livia Ciacci.

Mais foco, criatividade e saúde mental

A escrita requer atenção, o que nos ajuda a evitar distrações e, ao contrário dos movimentos repetitivos exigidos pela digitação, escrever à mão requer uma maior fluidez nos dedos.

Um benefício adicional é que o processamento de ideias acontece de maneira mais profunda, resultando em uma compreensão mais ampla. Além disso, a liberdade que a escrita proporciona permite que nosso processo criativo flua de maneira mais eficaz.

Pesquisas ainda indicam que escrever pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, sobretudo ao manter diários ou durante atividades criativas.

Digite com moderação

Imagem: Getty Images/iStockphoto

As queixas de dor nos polegares ou nos punhos dispararam nos últimos anos nos consultórios de ortopedia e, segundo especialistas, são alavancadas pelo uso excessivo e incorreto do celular.

"O polegar não nasceu para fazer muitos movimentos por segundo, e os jovens fazem milhares de movimentos durante horas para digitar no celular usando os dois polegares. Quando usam um polegar só é pior ainda, porque sobrecarregam uma das mãos", alerta o cirurgião Antônio Carlos da Costa.

O resultado disso são dores inofensivas num primeiro momento, mas que podem evoluir para sobrecarga muscular, tendinite e até mesmo uma rizartrose, um tipo de artrose que afeta a articulação da base do polegar, podendo causar dor, desgaste, rigidez e limitações de movimento.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/05/2022 e 06/07/2024