Lula receberia primeiro-ministro da Eslováquia; agenda foi cancelada

O presidente Lula cancelou a agenda de hoje devido à cirurgia de emergência a que se submeteu na madrugada. O principal compromisso era a recepção oficial e uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que realiza visita oficial ao Brasil.

O que aconteceu

Agenda também previa encontro com três ministros. O presidente iria receber Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), e Nísia Trindade (Saúde). Ainda não há definição sobre os ajustes que serão feitos.

Lula foi transferido para São Paulo e realizou uma cirurgia no cérebro após sentir dor de cabeça. Antes, ele passou por exames na unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês.

Foi identificada uma hemorragia cerebral, ainda decorrente do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na época, o presidente bateu a cabeça numa queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

O boletim médico divulgado após o procedimento informou que o presidente passa bem. Lula está sendo monitorado na UTI da unidade hospitalar.