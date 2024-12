'Lula não tem comprometimento cerebral': o que disseram os médicos

Os médicos do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, detalharam a situação de Lula (PT) na manhã desta terça-feira (10). O presidente passou por uma cirurgia de emergência devido a uma hemorragia cerebral, durante a madrugada, e continua internado na UTI.

O que disseram os médicos

A cirurgia de Lula ocorreu sem intercorrências, e ele passa bem. De acordo com a equipe médica, o quadro "evoluiu bem" após intervenção cirúrgica, chamada de trepanação, e não houve comprometimento cerebral.

Não tem comprometimento cerebral (...) não tem previsão de alteração de movimentos, nenhuma sequela

Médico Roberto Kalil

Kalil afirma que o quadro de Lula é estável. Segundo o médico, o presidente conversa e se alimenta normalmente, e ficará em observação nos próximos dias.

Logo depois do almoço, Lula começou com dor de cabeça e mal-estar. Entramos em contato e foi indicado realização de exames de rotina previstos. Tomografia feita constatou novo sangramento na região do cérebro. Fez ressonância que comprovou o sangramento. Fez o procedimento cirúrgico. Foi submetido a cirurgia para drenagem do hematoma. Encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias

Médico Roberto Kalil

Lula deverá ficar na UTI por 48 horas, por precaução. Segundo Kalil, a previsão é que o presidente retorne a Brasília no começo da semana que vem.

Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem

Médico Roberto Kalil

Segundo a equipe médica, a complicação que levou à hemorragia cerebral é comum em pessoas com a idade de Lula. O presidente, de 79 anos, sofreu um acidente doméstico em 19 de outubro, quando caiu do banheiro no Palácio da Alvorada.

Esse é um tipo de complicação comum, principalmente em pessoas de maior idade. Às vezes ela nem lembra da queda e o hematoma pode aparecer meses depois. Como fizemos o acompanhamento, percebemos que o hematoma aumentou

Médico Mauro Suzuki

A equipe afirma que a cirurgia foi pouco invasiva. De acordo com os médicos, foi aberta "uma pequena perfuração" no crânio de Lula, e deve ocorrer uma cicatrização espontânea. O médico Mauro Suzuki explicou que não se tratou de uma craniotomia, quando parte do crânio é removida temporariamente para que se possa acessar o cérebro. Lula passou por uma trepanação.