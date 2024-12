Fernandinho Beira-Mar é alvo de buscas dentro de cadeia de segurança máxima

O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi alvo de mandado de busca e apreensão dentro da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Beira-Mar é um dos 28 alvos da Operação Torniquete que mira uma quadrilha que atua no roubo de cargas na região da Baixa Fluminense. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Quadrilha causou prejuízo estimado em R$ 4 milhões, segundo o MPRJ. Beira-Mar é apontado pela investigação como o responsável por chefiar a organização criminosa de dentro do presídio de segurança máxima. Ele foi transferido para a unidade federal de Catanduvas em março de 2024.

MPRJ se refere a Beira-Mar como uma "verdadeira enciclopédia do crime". Conforme o órgão, mesmo preso há 23 anos, o criminoso mantém "soberania" sobre a quadrilha e perpetua seu poder nesses redutos "através do império do medo", sobretudo nas comunidades Parque das Missões e Jardim Ana Clara, na Baixada Fluminense.

Operação mira alvos que integram a organização criminosa Comando Vermelho. Até o momento, pelo menos duas pessoas foram presas. Os agentes também apreenderam uma moto roubada, drogas, rádios transmissores e armas. Maiores detalhes não foram divulgados.

Roubos de cargas em vias do Rio. Ainda segundo a denúncia, os traficantes do Comando Vermelho atuavam nas avenidas Brasil e Washington Luís, além da rodovia Rio-Magé. Os suspeitos usam o dinheiro obtido nesses roubos para a compra de armas e para abastecer o caixa da facção, diz o MPRJ.

Além da Penitenciária de Catanduvas, onde está Beira-Mar, os agentes também realizam buscas em seis presídios do Rio de Janeiro: Penitenciária Moniz Sodré; Cadeia Pública Jorge Santana; Presídio Ary Franco; Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho; Presídio Pedro Melo da Silva e Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha. Outros endereços em que os policiais estiveram foram nos bairros Caju e Madeira, na zona norte da capital do Rio, e nas cidades de Duque de Caxias e São Gonçalo.

O UOL tenta contato com a defesa de Fernandinho Beira-Mar. O espaço segue aberto para manifestação.