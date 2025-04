'Influencer policial': quem é a PM punida por postar vídeo lavando viatura

Punida com dois dias de prisão administrativa por publicar vídeos lavando viatura e ensinando torniquete, a soldado Mayara Kelly, de 30 anos, é mãe de dois filhos, está na PM do Ceará desde 2017 e tem dezenas de milhares de seguidores que acompanham nas redes sociais sua rotina como policial.

O que aconteceu

Mayara Kelly Gomes Silva é natural do Ceará, casada e mãe. Atua na 1ª Companhia do 11º Batalhão da PM (Polícia Militar) do Ceará e acumula mais de 41 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta como "cearense, casada, mãe de dois, servidora pública". O marido, que também é policial, aparece em diversas publicações ao lado da esposa.

Nas postagens, compartilha momentos de sua vida privada, além de treinos, patrulhas e reflexões sobre o papel da mulher na corporação. "Algumas pessoas acham que a mulher na polícia só trabalha no administrativo", escreveu na legenda de uma das publicações. Em diversas imagens, ela aparece fardada, carregando armas.

Em 2023, dois vídeos publicados no Instagram da policial chamaram a atenção do comando e resultaram na abertura de sindicância. Em um deles, Mayara aparece lavando uma viatura no pátio do quartel. Em outro, demonstra como aplicar um torniquete — técnica de primeiros socorros usada para conter hemorragias.

A PM entendeu que os vídeos violaram o Código Disciplinar ao expor símbolos da corporação — como farda, viatura e espaço institucional — em conteúdo pessoal, sem autorização. A sindicância concluiu que houve promoção pessoal com uso indevido da imagem institucional. Como punição, ela recebeu dois dias de permanência disciplinar, espécie de prisão administrativa no próprio quartel.

O comando destacou que Mayara já havia sido orientada anteriormente sobre os riscos da exposição nas redes. A sindicância foi concluída em março deste ano e a penalidade está em fase de recurso.

A punição provocou reação imediata nas redes sociais, com críticas à decisão e acusações de machismo e seletividade. "Tem tanto PM que se promove politicamente com conteúdo agressivo. Aí vem uma mulher ensinando técnica de primeiros socorros e é punida. Machismo puro", escreveu uma usuária. Outro comentou: "Dois vídeos educativos e ela é punida. Alguém dúvida de que tem seletividade nisso?"

O que diz a defesa

O advogado Francisco Sabino, que representa a policial, afirma que a decisão é desproporcional e trata-se de "um equívoco interpretativo e excesso de rigor". Segundo ele, os vídeos não têm conteúdo sensível ou administrativo e não causam prejuízo à imagem da corporação.

A defesa destaca especialmente o vídeo do torniquete, classificado como de utilidade pública. Segundo Sabino, a publicação foi inspirada por uma experiência pessoal: o irmão de Mayara — também PM — foi baleado em serviço.

O recurso administrativo pedindo a anulação da punição foi protocolado em 8 de abril. A defesa alega ainda quebra do princípio da isonomia, afirmando que policiais homens já publicaram conteúdos semelhantes sem sofrer sanções.

O que diz a corporação

Em nota, o Comando da Polícia Militar do Ceará afirma que a sindicância em questão, que culminou em sanção disciplinar da soldado, contou com ampla defesa e contraditório. E pontua que ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar".

A PM-CE reafirma seu compromisso com a disciplina, a hierarquia, pilares básicos dessa corporação que completará 190 anos mês que vem, além do compromisso com a ética profissional e o respeito às normas institucionais e militares, principalmente no que tange aos dados de seus componentes, que trouxeram a corporação até a idade que tem.

Polícia Militar do Ceará

*Com informações de Estadão Conteúdo.