Prefeito tiktoker alvo da PF anunciou há 9 dias pré-candidatura ao Planalto

Alvo de uma operação da Polícia Federal hoje, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), anunciou no último dia 1º que é pré-candidato à Presidência da República em 2026.

O que aconteceu

Conhecido como "prefeito tiktoker", Manga anunciou na semana passada que é pré-candidato ao Planalto. "Estou aceitando o convite para ser pré-candidato a presidente", declarou no vídeo intitulado "Chega, não serei mais prefeito". No vídeo publicado em 1º de abril, Manga criticou o governo federal, ao citar o aumento no preço dos alimentos e o reajuste dos remédios.

Investigado por suspeita de desvios de verbas da Saúde, o político criticou Lula hoje, após ter sido alvo da PF. "Não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade incomodada com nossa ascensão. Eu vou mudar minha pré-candidatura e vou intensificar mais ainda", disse hoje, em vídeo postado após os agentes fazerem buscas na sua casa.

Até então, Manga se colocava como candidato ao governo de São Paulo. O prefeito vinha dizendo que disputaria o Executivo estadual, caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deixasse a gestão para disputar a Presidência da República em 2026.

"Tarcísio tem demonstrado que não quer disputar a presidência", disse Manga ao UOL, na semana passada. "Ele parece não ter vontade para o cargo", comentou o prefeito, que é do mesmo partido de Tarcísio, ao justificar que almeja disputar a eleição para presidente. "Fiquei feliz, o trabalho da cidade de Sorocaba está ultrapassando barreiras", comemorou.

Manga disse que o convite para concorrer a presidente partiu do PRTB. A sigla ganhou projeção nacional no ano passado, ao lançar a candidatura do ex-coach Pablo Marçal para prefeito de São Paulo. Marçal também articula uma candidatura presidencial em 2026, mas foi declarado inelegível pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Alvo da PF por fraudes na Saúde

Prefeito é suspeito de receber propina decorrente de um contrato da área de Saúde do município, segundo apurou o UOL. As investigações apontam que Manga teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal do prefeito. O nome dele surgiu nas investigações após a quebra de sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos.

Casa de Manga e sede da Prefeitura de Sorocaba sofreram buscas da PF. Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Cunhada do prefeito, bispa foi alvo de buscas também. PF também investiga transações suspeitas envolvendo a igreja comandada pelo bispo Josivaldo Batista e pela sua esposa, pastora Simone, cunhada de Manga. A igreja e a casa do casal de religiosos, que apresenta um programa de TV, também foram alvo de buscas. Na igreja, a PF encontrou, dentro de um carro, uma caixa com várias notas de R$ 50.

Também estão entre os alvos dois empresários suspeitos de gerir a Organização Social que obteve um contrato com o município. O UOL apurou que os sócios da AP Engenharia Clínica, Paulo Korek de Farias e Anderson Luis Santana, seriam os verdadeiros controladores da OS que ganhou contrato no município. O ex-secretário de administração da cidade Fausto Bossolo também está entre os alvos. Ele já esteve envolvido em caso de corrupção antes.

Bens e valores apreendidos podem somar até R$ 20 milhões, segundo a PF. Não houve mandados de prisão expedidos até o momento.

O que disse o prefeito

A operação acontece em um momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil.

Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, em nota

Prefeitura de Sorocaba já tinha sido alvo da PF em 2023, apesar de Manga afirmar que a investigação ocorre no momento em que ele ganha projeção nacional. A Polícia Federal já havia deflagrado em novembro de 2023 uma operação para cumprir, em Sorocaba, 23 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A investigação tinha por objetivo "apurar práticas ilegais envolvendo a gestão de recursos públicos (...) entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP e uma Organização Social Sem Fins Lucrativos, para a gestão de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Sorocaba", explicou a PF à época.

Manga afirma também que a operação acontece em outras cidades. "Nesse sentido, está havendo plena colaboração com as autoridades, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, o mais brevemente possível", declarou.

Contudo, a PF diz que investiga "desvio de recursos públicos em Sorocaba". Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão em outras 12 cidades (Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas em SP, e Vitória da Conquista-BA).