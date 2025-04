Texto de reestruturação do setor elétrico chegará ao Congresso no 1º semestre, diz Silveira

(Reuters) - A proposta de reestruturação do setor elétrico brasileiro deverá chegar ao Congresso no primeiro semestre, disse nesta quinta-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O texto vai prever uma ampliação do programa Tarifa Social para alcançar mais de 60 milhões de beneficiários, ao mesmo tempo em que irá reorganizar as contas setoriais, a fim de distribuir os custos do setor elétrico de forma proporcional e isonômica, segundo discurso de Silveira em evento no Rio de Janeiro.

A proposta pasta sobre a reestruturação do setor elétrico está sendo prometida desde meados de 2023.

(Por Rodrigo Viga Gaier em Rio de Janeiro)