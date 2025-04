'Esperava a morte': sobreviventes relatam momentos de terror em boate

O desabamento do teto da casa noturna Jet Set anteontem, na República Domincana, deixou 218 mortos e 155 feridos. Quem estava no local e conseguiu sobreviver relatou os momentos de terror e incerteza enquanto aguardava pelo resgate.

O que aconteceu

"Eu esperava meu momento de morrer, mas Deus tornou possível que eu fosse resgatado junto com minha esposa". Victor De la Cruz e sua esposa, Marisol Chalas, deram depoimento ao jornal dominicano Diario Libre, que foi divulgado hoje. Eles ficaram 40 minutos presos aos escombros.

Victor ficou soterrado até o pescoço, e enfrentava dificuldades para respirar. Ele chegou a se despedir de Marisol, que também estava presa.

Quando Marisol conseguiu ser resgatada, ela fez um apelo para que os policiais resgatassem seu marido. "Levantem isso para que ele possa respirar, porque ele me disse que estava indo embora", disse a eles. A mulher relatou ao jornal que eles perderam muitos amigos na tragédia. "Eu agradeço tanto a Deus porque estamos vivos. Foi muito difícil o que vivemos".

Lucy Amantina Castillo também sobreviveu à tragédia. Ela, que são dominicanos e vivem na Itália, estava de férias no país com seu marido, José Manuel Montilla.

"Só ouvi alguém gritar: 'o teto', e naquele momento tudo ficou escuro", contou Lucy. Os escombros pressionavam a perna dela, mas o peito estava livre. Desta forma, conseguia gritar por socorro: "estou aqui, estou viva!"

A mulher conseguia agarrar os pés dos socorristas quando eles passavam. Quatro pessoas conseguiram a levantar. "Eram duas grandes lajes de concreto. Tiraram os escombros e conseguiram me tirar", relatou.

O marido de Lucy chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher teve lesões nas pernas, fratura no nariz e tem pontos e arranhões por todo o corpo.

Já o jovem Jesús Ramírez, que estava preso da cintura para baixo, conseguiu pegar o telefone e avisar seus familiares. "Enquanto estava lá, sem poder fazer nada para salvar minha vida, só pensava na minha filha... que não poderia vê-la crescer. Pensava na minha esposa, que talvez nunca mais voltasse a ver", disse.

218 pessoas morreram

O número de mortos após o desabamento do teto da Jet Set subiu para 218 na manhã de hoje. Socorristas já não têm esperança de encontrar sobreviventes nos escombros. Nesta manhã, eles informaram que as buscas, que eram de "salvamento e resgate", agora são classificadas como "de resgate de corpos".

Brigadistas não encontram ninguém com vida nos escombros desde a tarde da terça-feira. Desde então, o número de feridos se manteve em 155 e o de mortos não parou de aumentar.

Corpo de pessoa é retirado de dentro de boate após desabamento de telhado na República Dominicana Imagem: Francesco SPOTORNO / AFP

Não há previsão para o término das operações. Além de brigadistas, equipes forenses foram mobilizadas para identificar os mortos.

Maioria dos feridos está com fraturas, mas há pessoas em estado grave. Segundo a agência de notícias Associated Press, parentes de pessoas que estavam na boate têm feito "peregrinações" entre hospitais para tentar encontrar os desaparecidos.

Relembre o caso

O teto da boate Jet Set desabou por volta da 1h da manhã (horário local), na metade do show de merengue na madrugada da terça-feira. Um vídeo publicado em redes sociais mostra partes do teto caindo, enquanto as pessoas começavam a se afastar antes de a estrutura cair por inteiro.

Parte das pessoas que morreu após o desabamento chegou a ligar para amigos e conhecidos para pedir socorro Imagem: Francesco SPOTORNO / AFP

Imagens de helicóptero mostram um grande buraco onde antes ficava o teto da boate. Um guindaste ajuda a levantar escombros mais pesados enquanto homens com capacetes vasculham os destroços.

Personalidades famosas estão entre as vítimas. Morreram após o desabamento os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco, o cantor Rubby Pérez, considerado um ícone do merengue mundial, que se apresentava no momento do desabamento, e a governadora província de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

O presidente dominicano Luis Abinader afirmou que todas as agências de resgate estão "trabalhando incansavelmente" para ajudar as pessoas afetadas. "Lamentamos profundamente a tragédia que ocorreu na boate Jet Set. Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto desde que ele ocorreu", escreveu ele na rede social X.

Causa do desabamento ainda é desconhecida. As autoridades ainda não comentaram sobre o que pode ter causado a queda do teto, incluindo quaisquer possíveis descobertas preliminares. A promotora Rosalba Ramos disse à estação de TV CDN que, embora "todo mundo queira saber" o que aconteceu, as autoridades ainda estavam concentradas em encontrar sobreviventes.

A Jet Set é uma casa noturna icônica no sul de Santo Domingo e foi inaugurada em 1973 como boate e restaurante. Hoje, ela é o local mais popular do gênero no país, de acordo com o Listín Diario, um jornal local. Mais tarde, mudou-se do local original e passou por reformas em 2010 e 2015.

O local é famoso pelos seus shows de merengue nos dias de segunda. Quem estava na boate no momento do acidente pagou entre US$ 32 (equivalente a R$ 186) e US$ 40 (equivalente a R$ 233) para entrar, segundo a AP.