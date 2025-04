Sem sobreviventes, número de mortos em casa noturna de Santo Domingo ultrapassa 200

O número de mortos no desabamento de uma casa noturna em Santo Domingo chegou a 218, segundo os socorristas. As buscas, nesta quinta-feira (10), se concentram nos corpos, pois as autoridades informaram que não há mais "esperança razoável de encontrar sobreviventes" após a tragédia, ocorrida na manhã de terça-feira (8). Uma investigação será aberta assim que as buscas forem finalizadas.

Desde a tarde de terça-feira (8), nenhuma pessoa viva foi retirada dos escombros. Nesta quinta-feira (10), o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o número de mortos para a imprensa: "Infelizmente, e com muito pesar, posso informar que, de acordo com os dados preliminares, são 218 mortos", disse.

"Nossos socorristas estão encerrando as operações de resgate", completou. "Estamos profundamente tristes com essa tragédia que afetou todo o povo dominicano."

Méndez também informou que 189 pessoas foram resgatadas com vida.

Angústia e oração

Dezenas de pessoas se aglomeravam com ansiedade ao redor da casa noturna, dos hospitais e do necrotério, aguardando notícias ou a identificação de seus familiares. Alguns seguravam fotos, outros se abraçavam e choravam. Uma lista com os nomes das vítimas foi colada em uma lona de tenda ao lado do local onde os corpos chegavam.

José Santana perdeu quatro membros da sua família. "Ontem passamos o dia indo de clínica em clínica, de hospital em hospital e na frente do Jet Set, procurando nossos parentes, esperando encontrá-los vivos. Infelizmente, nesta manhã (quarta-feira, 9), fomos informados de que todos estavam mortos", lamentou.

"Minha irmã está na UTI", disse Juan Francisco Rosario. "Tenho também um sobrinho em estado grave e uma sobrinha que faleceu, e ainda não recebemos o corpo dela. Estamos completamente chocados, tristes e devastados por esse desastre, por essa tragédia, que afetou toda a população dominicana."

"Devastador"

A tragédia, que tirou a vida do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que estava se apresentando no palco, já superou, em termos de número de vítimas, o incêndio ocorrido em 2005 em uma prisão em Higuey, que matou 136 detentos.

Imagens aéreas mostram um grande buraco no lugar onde o teto da casa noturna desabou às 00h44 (hora local) de terça-feira, enquanto entre 500 e 1.000 pessoas estavam presentes no show de Rubby Pérez.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também faleceu no acidente. Entre as vítimas estão ainda os ex-jogadores de beisebol das ligas de primeira divisão Octavio Dotel e Tony Blanco.

Pelo menos um cidadão norte-americano está entre os mortos, conforme informou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um comunicado, enviando suas condolências "às famílias e entes queridos afetados por este evento devastador."

Morte no palco

O show de Rubby Pérez, cujo corpo foi retirado dos escombros, atraiu muitos fãs e celebridades. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o teto desaba enquanto o cantor ainda estava no palco. Outros vídeos mostram funcionários da casa noturna tentando limpar o local antes do acidente, removendo pedras e pequenos detritos que caíam do teto.

A música de Rubby Pérez, conhecido como "a voz mais aguda do merengue", foi um sucesso por toda a América Latina, Caribe e além. Diversos artistas prestaram homenagens nas redes sociais. Ele será enterrado nesta quinta-feira, após uma cerimônia em sua memória.

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, decretou três dias de luto nacional. O Papa Francisco também enviou uma mensagem ao povo dominicano, expressando "grande pesar" pela "tragédia do desabamento" e oferecendo suas "sinceras condolências às famílias."

