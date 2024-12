Supremo complica implantação de novo modelo de câmeras de Tarcísio

Do UOL

O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório e de forma ininterrupta de câmeras corporais pela PM paulista. A decisão veio após o governo Tarcísio ter enviado ao tribunal explicações, consideradas insuficientes, sobre o novo modelo de funcionamento do equipamento.

Para Reinaldo Azevedo, o ministro faz cumprir a Constituição. Leonardo Sakamoto nota que o argumento do governo para a troca de câmeras foi uma tentativa de drible no Supremo, pois o contrato com a Motorola não prevê o acionamento automático do equipamento. Diante disso, resta a constatação do título de coluna de Josias de Souza: "Novas câmeras da PM de SP ficam obsoletas antes do uso".

Outros olhares

