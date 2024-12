Smoothie de lichia: refrescante e nutritivo, inclua-o na dieta de verão

Nutritivos, versáteis e fáceis de fazer, os smoothies são uma ótima opção para se refrescar e manter uma alimentação saudável no verão.

Feitas com frutas e ingredientes diversos, essas bebidas cremosas ajudam a saciar o desejo por doce mesmo sem levar açúcar, podem ser fonte de vitaminas e minerais e ainda garantem energia para o treino ou para ter mais disposição no dia a dia.

Se for de lichia, melhor ainda. A safra da fruta começa em dezembro e se estende até janeiro. Pode ser consumida in natura, em sucos, chás ou como ingredientes de doces e outras bebidas. Mas o que ela esconde por trás das suas cascas vermelhas e polpa branca suculenta são os vários benefícios à saúde.

São muitas vantagens para a saúde

Imagem: iStock

A lichia é rica em vitaminas e minerais, como a vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, ferro, magnésio, fósforo e folato.

A vitamina C tem ação antioxidante fundamental no combate aos radicais livres, que causam danos às células e contribuem para a inflamação. "Só para termos uma noção de comparação, em uma porção de 100 gramas, ela tem mais vitamina C do que a laranja, podendo auxiliar no bom funcionamento do nosso sistema imunológico", afirma a nutricionista Natália Barros.

Além disso, segundo Barros, esse micronutriente junto com o folato estimula a produção e o funcionamento de glóbulos brancos, células de defesa essenciais para prevenir e combater infecções.

A fruta também é pouco calórica —100 gramas têm quase 70 calorias—, mas tem grande concentração de fibras e água, podendo fazer parte da alimentação de quem busca o emagrecimento, uma vez que as fibras auxiliam na saciedade e, consequentemente, na redução da ingestão de calorias.

Seus polifenois agem na queima de gordura abdominal, reconhecidamente a mais prejudicial de todas. Em conjunto com as fibras, a fruta garante saciedade por mais tempo. Isso faz dela uma ótima opção para ajudar na dieta para redução de peso. Edson Credidio, médico nutrólogo

A lichia ainda pode ser coadjuvante no tratamento do diabetes, segundo Barros. Isso porque ela contém compostos fenólicos, como o oligonol, que age na regulação do metabolismo da glicose, reduzindo a resistência à insulina.

Veja outros benefícios:

A alta quantidade de potássio presente na fruta ajuda na redução da pressão arterial. Isso porque cada 100 gramas de lichia apresentam 171 mg de potássio.

Por conter grande concentração de compostos antioxidantes, como as proantocianidinas, fibras e auxiliar no controle do peso, ela reduz a absorção do colesterol "ruim", o LDL.

As vitaminas C e as do complexo B (tiamina, biotina), além dos compostos fenólicos antioxidantes presentes na lichia, auxiliam na formação do colágeno e no combate aos radicais livres, contribuindo assim para a manutenção da saúde da pele, dos cabelos e das unhas.

Receita de smoothie de lichia

Ingredientes:

12 lichias frescas ou 1 xícara (chá) de lichias enlatadas (sem caroço)

1 banana média congelada

200 ml de água de coco ou leite de amêndoas

1 colher (sopa) de mel ou adoçante (opcional)

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Se estiver usando lichias frescas, descasque-as e remova os caroços; No liquidificador, adicione as lichias, a banana congelada, a água de coco (ou leite de amêndoas), e o mel, se quiser adoçar; Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea; Adicione gelo e bata novamente, caso deseje uma textura mais refrescante; Sirva em um copo e aproveite seu smoothie fresco e saboroso.

A lichia parece não ter contraindicações. Entretanto, não deve ser consumida em jejum e/ou quando nossos níveis de glicose estão reduzidos. "Isso por causa da hipoglicina, que altera o metabolismo da glicose pelo corpo e faz com que os níveis de açúcar no sangue caiam ainda mais, podendo levar a uma crise de hipoglicemia", alerta Barros.

*Com informações de reportagem publicada em 20/12/2021