Testei máscara viral da Haskell e o resultado em 8 segundos me surpreendeu

Viral no TikTok desde seu lançamento, a Máscara Líquida Lamelar da Haskell em parceria com Alan Vivian (mais conhecido como 'cabeleireiro calvo' nas redes) está dando o que falar. Muita gente comparou o produto com a famosa máscara da Kérastase, a Chroma Absolu Soin Acide Hair Gloss, que tem um preço bem mais elevado.

O próprio Alan Vivian acabou alimentando as comparações, repostando vídeos em que muitas usuárias diziam ter achado o dupe perfeito. Mas, afinal: o produto, que promete reconstrução ultraprofunda e imediata em apenas 8 segundos, vale o hype? Eu testei e te conto todas as minhas impressões.

O que mais gostei

A embalagem. Para começar, um dos pontos mais legais para mim é a embalagem, que vem com a indicação da dose que deve ser utilizada— adorei esse detalhe. Quase sempre, calculamos a quantidade de máscara no olho, o que pode gerar desperdício. Neste caso, está literalmente desenhado o quanto usar. Além disso, sabemos que o produto, de 200 ml, tem 10 doses. Como a indicação é de que seja usado uma vez por semana, podemos esperar que dure dois meses e meio. Achei interessante saber essa conta para calcular quando devo comprar de novo.

O sensorial. Outro detalhe que gostei muito foi o sensorial, porque é um produto totalmente líquido que, quando entra em contato com a água, ganha a consistência de uma máscara. Ele também aquece e logo fica quentinho nas mãos, já tinha usado um outro produto assim e gosto bastante da sensação.

O tempo de ação é muito curto. Eu segui rigorosamente as instruções para fazer os testes e, depois de espalhar a máscara por todo o cabelo de forma homogênea, esperei exatos 8 segundos, e o resultado veio. Eu nunca havia experimentado um produto com um tempo de ação tão curto. É bem impressionante.

O resultado. Eu moro no Rio de Janeiro e fiz as fotos deste teste depois de uma manhã de muito calor em que fui para a academia, corri, treinei, fui ao mercado, carreguei compras, fui ao banco e suei bastante.

Além do suor, por eu ter mechas, o cabelo fica ressecado, com aquele aspecto de que está permanentemente precisando de cuidados. Esse é o antes e o depois do uso. Deixei secar naturalmente, com a mesma luz e fundo, só com a diferença da incidência de luz das horas, para que o resultado ficasse visível. Percebi que o produto entregou brilho, e uma aparência mais hidratada, além de muito mais movimento. Vale lembrar que os fios estão sem nenhum óleo finalizador e sem calor, para que seja possível ver os resultados reais.

O cabelo de Elisa antes e depois do produto: cores mais vivas Imagem: Elisa Soupin/ Divulgação

Pontos de atenção

Dificuldade para usar o dosador direto nos fios. Nas minhas duas primeiras experiências com a máscara, apliquei o produto com o dosador diretamente no cabelo, o que não achei tão bom. Senti que, dessa forma, não consegui espalhar por igual, deixando ele concentrado em algumas partes e sem produto em outras. Achei também que acabei desperdiçando um pouco, porque acabou escorrendo pelas minhas costas.

A minha dica é passar o produto nas mãos, colocar água e esperar a consistência virar uma máscara (o que acontece imediatamente) e, aí, distribuir pelo cabelo. Essa foi a forma como senti que mais funcionou para mim.

Imagem: Elisa Soupin/ UOL

Quem vai curtir esse produto?

De acordo com o Sávio Gonçalves, técnico capilar da Haskell, o produto tem o intuito de "restaurar os fios danificados e porosos. Isso é percebido quando o cabelo está com aspecto áspero ou quando os fios estão quebradiços, elásticos ou emborrachados. Estas condições podem estar relacionadas à exposição a agentes externos, ações mecânicas, utilização de mecanismos de calor ou realização de químicas de transformação". Por isso, acho que ele é ideal para quem vive na correria, tem pouco tempo ou paciência de cuidar, mas precisa dar aquele 'up' nos fios— todo mundo tem 8 segundos.

Na minha opinião, por ele ser um produto que deve ser usado apenas uma vez na semana, de acordo com a própria marca, acaba facilitando muito a vida. "Utilizar em todas as lavagens não é o ideal, pois o depósito excessivo de ativos de tratamento podem deixar os fios pesados e sem balanço", avisa o especialista.

