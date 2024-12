Israel lança ataque aéreo contra território sírio após queda de Assad

Do UOL, em São Paulo

Israel lançou uma série de ataques aéreos contra o território sírio após a queda de Bashar al-Assad.

O que aconteceu

Ministro diz que objetivo era destruir armas antes que elas pudessem ser usadas por rebeldes. "O único interesse que temos é a segurança de Israel e de seus cidadãos. É por isso que atacamos sistemas de armas estratégicas, como, por exemplo, armas químicas restantes, ou mísseis e foguetes de longo alcance, para que não caiam nas mãos de extremistas", afirmou Gideon Saar, das Relações Exteriores.

Ele também afirmou que a presença de tropas israelenses em uma zona desmilitarizada nas Colinas de Golã é uma medida "limitada e temporária". A ordem partiu do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após rebeldes tomarem o poder na Síria.

Imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram os blindados avançando sobre o território sírio. As Colinas de Golã foram tomadas da Síria por Israel em 1967 e anexadas unilateralmente em 1981. A Jordânia, que faz fronteira com o território, denunciou a medida. "É uma violação do direito internacional, uma escalada inaceitável e uma ofensa à soberania de um Estado árabe".

Netanyahu comemorou a queda de Assad, dizendo que sua saída foi resultado direto das ações de Israel na região, mas especialistas dizem se tratar de uma consequência não intencional. O premiê israelense alertou Assad em 27 de novembro, dia em que começou a ofensiva rebelde na Síria, que ele estava "brincando com fogo" ao apoiar o Hezbollah e ajudar a transferir armas para o Líbano.