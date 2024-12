Ano de 2024 é o primeiro acima do limite de aquecimento de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris

Ainda mais quente do que o recorde estabelecido em 2023, o ano de 2024 passa a ser o primeiro ano a exceder 1,5?°C acima dos níveis pré-industriais, o limite de longo prazo estabelecido pelo Acordo de Paris, segundo anunciou esta segunda-feira (9) o Serviço de Alterações Climáticas (C3S) do observatório europeu Copernicus.

Após o segundo novembro mais quente de que há registo, "é de fato certo que 2024 será o ano mais quente de que há registo e excederá o nível pré-industrial em mais de 1,5 °C", concluiu o C3S.

E estes níveis históricos poderão se manter nos próximos meses, prevendo-se que as temperaturas globais estejam "próximas dos níveis recorde" no início de 2025, disse à AFP Julien Nicolas, cientista do C3S, especialmente porque o regresso do fenômeno La Niña, sinônimo de arrefecimento, permanece incerto este ano.

O mês de novembro, marcado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e pela continuação de secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62?°C mais quente do que um novembro normal, quando a humanidade não queimava petróleo, gás ou carvão à escala industrial.

Este valor é superior à marca simbólica de +1,5?°C, que corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, cujo objetivo era manter o aquecimento global bem abaixo dos 2?°C e prosseguir os esforços para limitá-lo a 1,5?°C.

No entanto, este acordo se refere a tendências a longo prazo: para se considerar que o limite foi ultrapassado, será necessário observar um aquecimento médio durante pelo menos 20 anos.

Segundo este critério, o clima aquece atualmente cerca de 1,3?°C. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC na sigla em inglês) estima que a marca dos 1,5?°C será provavelmente atingida entre 2030 e 2035. E isto independentemente da evolução das emissões humanas de gases com efeito de estufa, que estão perto do seu pico, mas ainda não estão em declínio.

310 bilhões de dólares de prejuízos

De acordo com os últimos cálculos das Nações Unidas, o mundo não está de modo algum no bom caminho para reduzir a sua poluição por carbono, a fim de evitar um agravamento significativo das secas, ondas de calor e chuvas torrenciais já observadas, que têm um custo elevado em termos de vidas humanas e de impacto econômico.

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o mundo caminha para um aquecimento global "catastrófico" de 3,1?°C neste século, ou de 2,6?°C caso as promessas anunciadas sejam cumpridas.

Os países têm até fevereiro para apresentar às Nações Unidas os seus objetivos climáticos revistos para 2035, conhecidos como "contribuições nacionalmente determinadas" (NDC).

Mas o acordo mínimo alcançado na COP29 na capital do Azerbaijão, no final de novembro, poderá ser utilizado para justificar ambições pouco ambiciosas. Os países em desenvolvimento obtiveram US$ 300 bilhões em promessas de ajuda anual dos países ricos até 2035, menos de metade do que pedem para financiar a sua transição para o clima.

A cúpula de Baku também foi concluída sem nenhum compromisso explícito de acelerar a "transição" para longe dos combustíveis fósseis, que foi aprovada na COP28 em Dubai.

Em 2024, os desastres naturais provocados pelo aquecimento global causaram perdas econômicas de US$ 310 bilhões em todo o mundo, estimou na quinta-feira a Swiss Re, o grupo suíço que atua como seguradora para seguradoras.