MA: Colombiano é preso por praticar fraudes contra a Caixa Econômica

Um colombiano foi preso em Turiaçu (MA), nesta quinta-feira (5), por crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal.

O que aconteceu

A operação, intitulada de El Usurpador, cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão, segundo a Polícia Federal. O objetivo da ação era reprimir crimes de estelionato praticado contra a Caixa Econômica Federal.

Colombiano preso. A investigação conduzida pela Polícia Federal mostrou que um colombiano utilizou uma certidão de nascimento falsa com o nome de outra pessoa para obter documentos de identificação ideologicamente falsos e, com estes, solicitado cartões bancários e sacado valores da conta pertencentes a esta outra pessoa.

Ajuda da Interpol. A identificação do suspeito contou com a ajuda da Interpol, que compartilhou registros datiloscópicos do suspeito, permitindo sua identificação completa.