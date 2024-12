'Função secreta' deixa faróis do seu carro livres de problemas; saiba usar

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias acendeu a curiosidade sobre uma função que poucos conhecem, mas está presente em muitos carros: o limpador de farol. A filmagem, compartilhada pela página @lucaotech e que acumula mais de 47 mil curtidas, mostra detalhadamente o funcionamento desse sistema, que para muitos ainda é um mistério.

O que é o limpador de farol?

É um sistema que utiliza um esguicho de líquido para limpar a sujeira e a poeira dos faróis, garantindo uma visão mais clara e nítida. Alguns veículos utilizam água e outros um líquido desengordurante, o mesmo utilizado para limpar o para-brisa.

Já está presente em diversos veículos que circulam no Brasil, especialmente em carros de luxo e modelos de alta tecnologia, que geralmente possuem faróis mais sofisticados como os de xenônio e LED.

Marcas como Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Audi e Land Rover são exemplos de fabricantes que incluem essa função em seus modelos mais recentes. Alguns até possuem sistemas mais avançados que utilizam sensores para ativar automaticamente os limpadores de farol quando necessário, garantindo sempre uma iluminação eficiente.

Como identificar e usar corretamente o limpador de farol?

Antonio Resteiro, coordenador do Centro Automotivo Bandeirantes, afirma que para identificar se o seu carro possui limpador de farol, basta verificar se há um botão ou alavanca específica para ativar o sistema.

"Normalmente o limpador de farol é ativado por um botão específico no painel do carro, geralmente localizado perto do comando dos faróis. Para usar corretamente, o motorista deve ligar o farol alto, pressionar o botão de limpador de para-brisa por alguns segundos até que o líquido comece a ser liberado", afirmou.

Segundo ele, "é importante garantir que o reservatório de líquido do limpador esteja cheio para evitar danos ao sistema. Seguir as instruções do manual do veículo é fundamental para o funcionamento adequado. Assim, o sistema liberará uma caixinha quadrada escondida logo abaixo dos faróis com um esguicho de líquido, que também limpa os faróis automaticamente".

Importância do dispositivo

Segundo o engenheiro Erwin Franieck, presidente do Instituto SAE4Mobility, "o limpador é um acessório que deve estar em veículos que têm faróis especiais, como xenônio, LEDs com ajuste, entre outros. Um custo significativo que nem sempre cabe nos bolsos de todos."

A importância depende de diversos fatores, como as condições climáticas da região, o tipo de estrada e os hábitos de condução do motorista. Em regiões com alta incidência de chuva ou poeira, o limpador de farol pode ser um recurso importante para garantir a segurança na direção.

Segundo Resteiro, "embora não seja um item indispensável em todos os carros, o limpador de farol é uma funcionalidade que muitos motoristas desconhecem, mas que pode fazer uma grande diferença na segurança e na visibilidade durante a condução", diz ele.

Com o aumento da tecnologia automotiva, ele cita que é provável que essa função se torne padrão em mais veículos no futuro, contribuindo para uma condução mais segura.