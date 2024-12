Economia da Alemanha deve crescer apenas 0,1% em 2025, diz instituto

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha crescerá apenas 0,1% no próximo ano, após dois anos consecutivos de contração, de acordo com as previsões do Instituto Econômico Alemão (IW, na sigla em alemão), vistas com exclusividade pela Reuters nesta quinta-feira.

A estabilidade no setor de serviços será apenas suficiente para compensar os contínuos declínios nos setores industrial e de construção, de acordo com o IW, um instituto econômico próximo aos empregadores.

"Não se trata mais apenas de uma desaceleração cíclica, mas de uma grave crise estrutural", disse o economista-chefe do IW, Michael Groemling.

De acordo com as previsões do IW, a economia alemã deve contrair 0,2% este ano, bem abaixo da expansão de 0,8% esperada para a zona do euro.

A contínua fraqueza econômica está afetando cada vez mais o mercado de trabalho. Para 2025, os especialistas preveem que a taxa de desemprego aumentará para 6,2%, em comparação com os 6,0% esperados em 2024.

O colapso da coalizão governista da Alemanha deve trazer mais sofrimento econômico nos próximos meses. O vácuo governamental no país paralisa e desestabiliza, disse o IW em seu relatório.

"O próximo governo não deve perder tempo para tornar a Alemanha competitiva novamente", disse Groemling. "Isso inclui uma reforma tributária corporativa, incentivos para a expansão das horas de trabalho, investimentos em infraestrutura e defesa e uma séria redução da burocracia desnecessária."

O setor industrial continua sofrendo com os conflitos geopolíticos, e não se espera que a situação melhore, disse o instituto. A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos levanta o espectro de uma guerra comercial.

(Por Klaus Lauer)