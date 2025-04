Confronto militar parece inevitável se não houver novo acordo nuclear com Irã, diz França

Por John Irish e Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da França alertou nesta quarta-feira que, se as potências mundiais não conseguirem chegar rapidamente a um novo acordo com o Irã sobre seu contestado programa nuclear, um confronto militar parece "quase inevitável".

Falando depois que o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião rara e não divulgada de ministros e especialistas importantes na quarta-feira para discutir o Irã, Jean-Noel Barrot pareceu aumentar a pressão sobre Teerã.

As potências europeias estão tentando criar um caminho diplomático com o objetivo de obter um acordo para restringir a atividade de enriquecimento de urânio do Irã antes do prazo de outubro de 2025, quando as sanções da ONU relacionadas a um acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irã com as potências mundiais expiram.

As potências ocidentais afirmam que o programa nuclear equivale a um esforço disfarçado para desenvolver uma bomba atômica. O Irã há muito tempo nega a busca por armas nucleares.

"A janela de oportunidade é estreita. Temos apenas alguns meses até a expiração desse acordo (de 2015). Em caso de fracasso, um confronto militar parece ser quase inevitável", disse Barrot em uma audiência parlamentar.

A reunião anterior do gabinete, confirmada por três fontes diplomáticas, é rara e destaca a preocupação crescente entre os aliados europeus de Washington de que Estados Unidos e Israel poderiam lançar ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã, a menos que haja um rápido acordo negociado sobre o programa nuclear.

Os EUA reforçaram as capacidades militares no Oriente Médio com mais aviões de guerra, disse o Pentágono na terça-feira, em meio a uma campanha de bombardeio dos EUA contra os houthis, que controlam grande parte do Iêmen e são apoiados pelo Irã.

Um autoridade de alto escalão europeu afirmou que os estrategistas europeus estavam se perguntando se a campanha poderia ser um precursor de um ataque dos EUA ao Irã nos próximos meses.

Trump, que pediu ao líder supremo Ali Khamenei que se engajasse imediatamente nas negociações, ameaçou o Irã no domingo com bombardeios e tarifas secundárias se o país não chegar a um acordo sobre seu programa nuclear.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, adversário direto do Irã, estará em Paris na quinta-feira.

Fontes diplomáticas disseram que os ministros de França, Reino Unido e Alemanha, todos signatários do acordo de 2015, esperavam discutir o dossiê do Irã com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, quando se reunirem em Bruxelas para uma reunião ministerial da Otan nesta semana.

Trump retirou os EUA do acordo de 2015 que impôs limites rígidos às atividades nucleares de Teerã em troca de alívio das sanções.

Desde então, o Irã ultrapassou em muito os limites do acordo sobre enriquecimento de urânio, produzindo estoques com um alto nível de pureza físsil, bem acima do que as potências ocidentais dizem ser justificável para um programa de energia civil e próximo ao necessário para ogivas nucleares.