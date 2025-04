'Eu voltarei', promete Haaland após lesão no tornozelo

"Eu voltarei", afirmou o atacante norueguês Erlin Gaaland após saber que ficará sete semanas afastado devido a uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida no último fim de semana em campo pelo Manchester City.

O astro do City saiu do campo mancando no segundo tempo do duelo contra o Bournemouth pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Haaland havia perdido um pênalti e marcado seu 30º gol na temporada antes de sofrer uma entrada do meio-campista Lewis Cook e ser substituído.

Haaland se pronunciou pela primeira vez sobre a lesão nesta quarta-feira (2), em uma mensagem otimista em sua conta no Instagram: "Eu voltarei", escreveu em inglês ao publicar uma foto na qual aparece com o pé esquerdo imobilizado e levantando um par de muletas.

O técnico do City, Pep Guardiola, havia revelado na terça-feira que o artilheiro norueguês ficará afastado por quase todo o restante da temporada: "Os médicos me comunicaram que Erling ficará fora por cinco ou sete semanas. Espero que ele chegue para o fim da temporada e o Mundial de Clubes".

