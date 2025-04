Vídeo mostra ato contra Bolsonaro em 2021, não contra anistia em 2025

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo antigo como se fosse do ato contra a anistia e a favor da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizado na avenida Paulista, em São Pulo, no último domingo.

As imagens publicadas são, de fato, de uma manifestação contra Bolsonaro na avenida Paulista, mas de um protesto realizado em 2021.

O que diz o post

A postagem traz dois vídeos. O da esquerda, com o título de "Ato pela anistia Copacabana 16/03/25", exibe imagens do ato promovido por apoiadores de Bolsonaro, com público menor. Já o da direita, com a mensagem "Ato contra anistia Av. Paulista 30/03/25", mostra uma grande concentração de pessoas em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).

As duas cenas são colocadas lado a lado com o intuito de comparar a quantidade de pessoas em cada uma delas, dando a entender que houve um público muito maior no protesto organizado pela esquerda.

"Veja a diferença entre o ato pela anistia de Bostonaro em Copacabana e o ato da esquerda contra a anistia na Av. Paulista", diz texto que acompanha as imagens.

Por que é falso

Imagens são de ato contra Bolsonaro em 2021. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível identificar que o vídeo do protesto na avenida Paulista foi gravado em 2021. Em 29 de maio daquele ano, manifestantes se reuniram no local em um ato contra o então presidente Bolsonaro, com críticas à gestão durante a pandemia de covid-19 (aqui e aqui). O conteúdo foi originalmente publicado no perfil oficial do PT no X (antigo Twitter) naquele mesmo dia (aqui e abaixo).

São Paulo entoa um só mantra ? #ForaBolsonaro pic.twitter.com/Dt5eaAvBYf -- PT Brasil (@ptbrasil) May 29, 2021

Manifestação contra anistia em São Paulo não passou pelo Masp. No ato do último domingo, os manifestantes se concentraram na região da praça Oswaldo Cruz (destacado em amarelo, no mapa abaixo), passaram pela avenida Paulista e se dirigiram ao antigo prédio do DOI-CODI (em verde), localizado na rua Tutóia (aqui e abaixo). O Masp (em roxo) ficou fora do trajeto da manifestação.

Ato saiu da praça Oswaldo Cruz (amarelo) e foi até o antigo prédio do DOI-CODI (verde); Masp (roxo) ficou fora Imagem: Reprodução/Google Maps

O povo foi às ruas de São Paulo para clamar: Sem Anistia!



Milhares de pessoas marcharam neste domingo para pedir Sem Anistia.



O ato tevê concentração às 13h na Praça Oswaldo Cruz, seguiu pela av. Paulista e finalizou em frente ao antigo DOI CODI. pic.twitter.com/9wC9VZ0ooy -- PT São Paulo (@ptsaopaulosp) March 31, 2025

Ato contra a anistia reuniu 6.600 pessoas em São Paulo. Segundo o Monitor do Debate Político no Meio Digital, cerca de 6.600 manifestantes participaram do protesto na Paulista no último domingo (aqui). O número foi aproximadamente um terço do registrado pelo mesmo órgão no ato promovido por Bolsonaro em 16 de março, quando 18,3 mil pessoas compareceram ao evento em Copacabana (aqui). O ex-presidente e aliados, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ironizaram a baixa adesão em São Paulo (aqui).

Viralização. Um post no Threads tinha 7.600 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos, Estadão e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news