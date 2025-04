Embraer mira vendas do KC-390 para Polônia, Turquia e Finlândia, diz ministro da Defesa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil está em conversas com a Polônia, Finlândia e Turquia para que os países possam potencialmente adquirir o cargueiro KC-390 da Embraer, disse o ministro da Defesa, José Múcio, nesta quarta-feira.

Múcio acrescentou que as negociações para ampliar as vendas do KC-390 são permanentes. "Estamos otimistas", afirmou durante a conferência LAAD no Rio de Janeiro, após a Suécia ter confirmado, esta semana, a compra de quatro aeronaves.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)