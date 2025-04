PF investigou até diálogos de ex-assessor de Moraes com seu advogado

A Polícia Federal investigou, com autorização de Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), diálogos entre o ex-assessor do ministro Eduardo Tagliaferro e o advogado que o representa na investigação sobre vazamento de mensagens em uma série de reportagens da Folha de S.Paulo.

O que aconteceu

A PF incluiu conversas e áudios no inquérito. Ao indiciar Tagliaferro, a PF apresentou ao STF o conteúdo das conversas de WhatsApp entre os dois, incluindo trocas de áudios e imagens, mesmo afirmando que o material não trouxe nenhuma prova relevante para a investigação.

Tagliaferro foi indiciado por vazamento de informações sigilosas. O delegado responsável pelo caso, Thiago Batista Peixe, apontou no relatório final que o ex-assessor teria vazado informações para a Folha. No documento, ele expôs que a PF investigou, com autorização de Moraes, as conversas entre Tagliaferro e sua defesa, que são preservadas pela Constituição pelo sigilo profissional entre cliente e advogado.

O delegado disse que o objetivo era verificar se o advogado e Tagliaferro participavam de uma "organização criminosa" com "objetivo comum". O próprio delegado, porém, afirma que não foram encontrados indícios de que eles cometeram crimes. No relatório não é juntado nenhum diálogo entre os dois, mas a PF encaminhou em anexo a íntegra das conversas.

Moraes autorizou a quebra de sigilo entre advogado e cliente em 29 de novembro do ano passado. Segundo o delegado do caso, os diálogos foram encontrados no celular do ex-assessor que foi apreendido pela PF no dia em que Tagliaferro prestou depoimento. O conteúdo só foi analisado após a PF solicitar e Moraes autorizar a quebra de sigilo.

Como o processo está público, é possível consultar no sistema do STF a íntegra do diálogo. Até mesmo os áudios enviados entre os dois por WhatsApp estão disponíveis a qualquer um com acesso ao sistema do tribunal. As conversas mostram orientações e alinhamento de estratégias de defesa.

O ex-assessor nega o vazamento. Sua defesa disse que "ele reitera, categoricamente, que não foi responsável pelo suposto vazamento. Esperamos que a Douta Procuradoria-Geral da República possa verificar a fragilidade da investigação e não acolha as ilações contidas no relatório policial".

Advogado fala em acionar OAB. "Estou cogitando de acionar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para tomar providências, considerando que não consta dos autos o pedido e a decisão que autorizou a violação das minhas prerrogativas profissionais, envolvendo a comunicação entre cliente e advogado", diz o defensor Eduardo Kuntz.

Portanto, a análise teve por fim verificar o pertencimento à organização criminosa, bem como a prática de condutas orientadas para atingir um objetivo comum. No atual estágio da investigação, não se observou o cometimento de infrações penais extras, com base nos diálogos travados entre o investigado e o advogado que lhe assistia.

Thiago Batista Peixe, delegado da PF, em relatório final sobre o indiciamento do ex-assessor de Moraes por vazamento de informações

Violência doméstica

Ex-assessor de Moraes foi mandado embora em 2023. Eduardo Tagliaferro chefiou a AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação), do Tribunal Superior Eleitoral, no período em que Moraes presidiu a Corte Eleitoral. Ele foi demitido após prisão, em 9 de maio do ano passado, sob acusação de violência doméstica.

A Folha revelou o uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram o magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela Folha, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

Defesa em plenário. Durante sessão plenária do dia 14 de agosto de 2024 no STF, o próprio Moraes se explicou, afirmando que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF.