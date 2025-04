"Nosso interesse é fortalecer a economia mexicana", diz Claudia Sheinbaum sobre plano para rebater tarifaço de Trump

Diante das novas tarifas alfandegárias que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nesta quarta-feira (2), o México prepara um "plano abrangente" para fortalecer a sua economia, informou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

A segunda maior economia da América Latina é uma das mais vulneráveis ??à sobretaxação anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump: mais de 80% das exportações do México vão para o vizinho do norte, seu principal parceiro comercial, graças ao acordo de livre comércio CUSMA, que também inclui o Canadá.

"Será um plano abrangente. Nosso interesse é fortalecer a economia mexicana", disse Sheinbaum durante a sua tradicional coletiva de imprensa matinal, nesta quarta-feira.

O líder de esquerda não deu detalhes deste plano. "Preferimos esperar para ver o que [os norte-americanos] apresentarão e continuaremos a dialogar com os Estados Unidos", disse ela.

Donald Trump deve revelar novas tarifas contra países que taxam produtos americanos às 16h00, horário local (18h00 em Brasília), na Casa Branca. Intitulado de "Liberty Day" (Dia da Libertação), o pacote de medidas dos EUA visa estabelecer taxas recíprocas a países que já aplicam impostos sobre produtos americanos.

Os novos anúncios acontecem depois de Trump já ter visado as exportações estrangeiras de aço e alumínio, além de propor uma onda adicional de tarifas contra a indústria automobilística.

Segundo Claudia Sheinbaum, o plano mexicano vai além de simplesmente revidar as tarifas americanas, visando fortalecer as indústrias do país, incluindo o setor automotivo, que é muito importante para a economia mexicana.

A presidente esclareceu que a resposta de seu governo fará parte do "Plano México", um projeto desenvolvido com o setor privado que visa, entre outras coisas, o aumento dos investimentos.

Na terça-feira (1°), o governo mexicano reduziu a sua previsão de crescimento para 2025, citando "um ambiente externo incerto devido às tensões comerciais globais e conflitos geopolíticos". O Ministério das Finanças agora espera um crescimento do produto interno bruto (PIB) mexicano entre 1,5% e 2,3%, em comparação com 2% a 3%, anteriormente.

Apesar de Trump ter mencionado o Brasil ao falar sobre tarifas de reciprocidade em um discurso no Congresso, o país não estaria entre os 15 mais afetados pela medida.

(Com AFP)