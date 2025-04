Faturamento do setor de máquinas avança 14,5% em fevereiro, diz Abimaq

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento líquido da indústria de máquinas e equipamentos subiu 14,5% em fevereiro versus o mesmo período do ano passado, para R$22,9 bilhões, conforme dados da associação que representa o setor, Abimaq.

"Esse resultado positivo teve como influencia o melhor dinamismo do mercado local, sobretudo no que diz respeito à aquisição de bens seriados, e também o mercado externo", disse a entidade em apresentação nesta quarta-feira.

No bimestre, o faturamento de máquinas e equipamentos cresceu 16,9%, após três anos de queda. Houve melhora na demanda por máquinas para fabricação de bens de consumo, máquinas para agricultura e de máquinas para a construção civil, segundo a Abimaq.

Considerando apenas vendas no mercado doméstico em fevereiro, a receita líquida do setor cresceu 13,2% em uma base anual, para R$17,9 bilhões.

As exportações do setor em fevereiro subiram 6,6% ano a ano, para US$870 milhões. Já as importações cresceram 10,4% na mesma base, para US$2,4 bilhões, conforme dados da associação.

O consumo aparente de máquinas, que leva em conta equipamentos produzidos no país e importados, em fevereiro foi 1,8% menor em relação a janeiro (4,4% abaixo considerando ajuste sazonal), mas 18,3% maior em comparação com fevereiro de 2024.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)