Hugo Motta indica Arthur Lira para relatoria de projeto que amplia isenção do IR

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou o seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), à relatoria do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada por líderes da Câmara ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em uma primeira avaliação da base do governo, Lira foi uma "boa escolha" por parte de Motta.

Outros nomes estavam em disputa: Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Cláudio Cajado (PP-BA), Dr. Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

Porém, Lira é visto como alguém com maior trânsito na Câmara, para aprovar o projeto com mais celeridade.

Dias atrás, Lira viajou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes de bancadas ao Japão e ao Vietnã.

O projeto de isenção do Imposto de Renda é uma prioridade do governo, que tem sofrido quedas históricas de popularidade.

Quando foi presidente da Câmara, Lira negociou diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diferentes projetos de interesse do governo que foram aprovados, como o arcabouço fiscal, as subvenções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a taxação dos "fundos dos super-ricos".

Com a escolha de Lira, a tendência é de que o projeto passe por comissão especial em vez de comissões permanentes, segundo um líder ouvido pela reportagem.

A composição ainda está sob debate entre os deputados.