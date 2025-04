Ações europeias caem antes de anúncio de tarifas de Trump

Por Sukriti Gupta e Medha Singh e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quarta-feira, pressionadas por perdas nos papéis do setor de saúde, conforme investidores aguardam os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que alguns temem que possam desacelerar o crescimento global e aumentar a inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,50%, a 536,92 pontos.

Os mercados aguardam detalhes das tarifas recíprocas de Trump sobre parceiros comerciais globais, que entrarão em vigor imediatamente após serem anunciadas nesta quarta-feira.

Os índices europeus tem ficado voláteis esta semana, na expectativa do anúncio, depois que Trump reduziu esperanças de impostos mais direcionados. O STOXX 600 está oscilando em torno dos menores níveis em dois meses e está cerca de 5,1% abaixo de seu recorde histórico registrado em março.

"Não há dúvida de que (as tarifas) terão impacto sobre a demanda por risco. A verdadeira questão é onde estão os pontos de pressão", disse Filip Carlsson, estrategista quantitativo do SEB.

Uma ampla rotação em favor de ações europeias neste ano está começando a perder força, acrescentou Carlsson.

O ministro francês da Indústria, Marc Ferracci, disse que a Europa responderá às tarifas de "maneira proporcional", enquanto a ministra britânica das Finanças, Rachel Reeves, disse que Londres não se apressará em retaliar as taxas e arriscar prejudicar um possível acordo comercial.

A chefe do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também alertou que as tarifas de Trump seriam negativas "em todo o mundo", embora o formulador de política monetária do BCE François Villeroy de Galhau tenha dito que elas não prejudicarão o declínio contínuo da inflação europeia.

O setor de saúde perdeu 1,7%, na liderança das baixas setoriais e caindo para seu nível mais baixo este ano. A Sanofi e a Novartis perderam cerca de 1,6% cada.

As tarifas separadas de 25% sobre importações de automóveis dos EUA entrarão em vigor em 3 de abril. O setor automotivo e de peças caiu 0,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,30%, a 8.608,48 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,66%, a 22.390,84 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,22%, a 7.858,83 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,27%, a 38.454,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,40%, a 13.350,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,11%, a 6.958,00 pontos.