'Defender' e 'depor': munição usada para matar CEO dos EUA tinha mensagens

Do UOL, em São Paulo

O atirador de Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, teria estampado algumas mensagens na munição usada no assassinato, segundo informou uma fonte policial à agência Associated Press.

O que aconteceu

Ele teria escrito as palavras ''negar'', ''defender'' e ''depor'' nas balas que atingiram Thompson. O CEO foi baleado pouco antes das 7 h local nesta quarta-feira (4), em frente ao hotel Hilton, no distrito de Midtown, em Manhattan.

Mensagens podem ser uma referência às estratégias que as seguradoras de saúde usam para tentar evitar o pagamento de indenizações aos clientes. A autoridade policial não está autorizada a discutir publicamente detalhes da investigação e falou à AP sob condição de anonimato.

Os investigadores recuperaram vários estojos de munição de 99 mm ao lado de fora do hotel. Além disso, encontraram também um celular no beco onde o suspeito fugiu, disse o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Kenny.

Suspeita de crime premeditado. O chefe dos detetives da Polícia de Nova York, Joseph Kenny, informou que o atirador chegou a pé cinco minutos antes de Thompson, que aparentemente caminhava sem seguranças em frente ao hotel. A esposa dele afirmou à TV NBC que o marido tinha recebido ameaças recentes.

Motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia investiga o caso e acredita que o CEO era o alvo específico do suspeito.

Atirador segue foragido. A polícia de Nova York ofereceu uma recompensa de US$ 10 mil (cerca de R$ 60 mil) por informações que levem à prisão do suspeito.

Entenda o caso

Polícia de Nova York divulgou imagens de homem que atirou em CEO da UnitedHealthCare Imagem: NYPD/Reprodução

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde uma conferência de investidores era realizada. Ele faria uma apresentação no evento, mas foi atingido pouco antes das 7 h (9 h, no horário de Brasília).

Policiais tentaram reanimar Thompson e o levaram a um hospital, onde a morte foi confirmada. "Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em comunicado.

UnitedHealth Group faturou 100 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. A UnitedHealthcare, administrada pela vítima, é um braço da companhia que administra produtos de saúde, como Medicare e Medicaid, para pessoas idosas e de baixa renda, financiados pelos orçamentos estatais.