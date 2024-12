Imóveis: como negociar reajuste de aluguel e evitar surpresas no orçamento

Alugar uma casa ou apartamento exige mais do que escolher um imóvel que atenda às suas necessidades. É crucial considerar um custo mensal que caiba no orçamento, sem comprometer a renda, e avaliar pontos como negociação e índice de reajuste, especialmente se planeja permanecer no imóvel por mais de um ano.

Com a alta dos índices econômicos, como o IGP-M e o IPCA, é comum que locatários enfrentem dificuldades para lidar com os reajustes anuais nos contratos de aluguel. Entender como esses índices funcionam e planejar as finanças com antecedência é essencial para evitar imprevistos.

O UOL conversou com especialistas e reuniu algumas dicas práticas para ajudar você a se organizar, desde a escolha do índice de reajuste no contrato até estratégias para ajustar o orçamento e criar uma reserva financeira para o aluguel. Saiba como se preparar e garantir tranquilidade financeira.

Como calcular ajustes no aluguel

O primeiro passo é verificar o índice de reajuste que ficou acertado em contrato. A partir dessa informação, vale consultar a variação de 12 meses encerrados no mês de vencimento do contrato. Se for IPCA ou INPC, a variação percentual do acumulado no período pode ser encontrada via IBGE. Já se for IGP-M, basta procurar na FGV (Fundação Getulio Vargas). Exemplo: No caso de um contrato assinado em setembro de 2023, o primeiro reajuste seria na renovação do contrato, em setembro de 2024. Considerando que o índice estabelecido em contrato é o IGP-M, o inquilino deve considerar o índice de 4,53% para a correção. Neste caso, se o aluguel tinha o valor de R$ 2.000, a partir de outubro de 2024, passaria a custar mensalmente R$ 2.090,60 (R$ 2.000 + 4,53% = R$ 2.090.60).

Comunicação do novo valor

Durante a vigência do contrato de locação, o locador não poderá reajustar o aluguel acima do que for fixado contratualmente, nem cobrar o novo valor antes de 12 meses. Caberá ao locador ainda informar o locatário previamente sobre o acréscimo. O locatário, por sua vez, não poderá alterar o valor do aluguel e deverá pagar o valor reajustado, desde que esteja de acordo com o contrato.

O locatário pode recorrer legalmente

Se não houver acordo, saída pode ser a Justiça. Para proceder legalmente caso o locador aplique um reajuste acima do previsto em contrato, o locatário poderá ingressar com uma ação judicial buscando a nulidade do acréscimo aplicado em razão do descumprimento contratual.

Existem regras para o aumento de valor

De acordo com a Lei do Inquilinato, o aluguel não pode ser reajustado com base no salário-mínimo, variação do dólar ou outras moedas estrangeiras. O aumento deve seguir o índice definido no contrato, não pode ser feito antes de 12 meses e só pode ser renegociado no fim do contrato.

Mas quem aluga pode negociar

É possível negociar com proprietário em busca de um reajuste menor, usando dados do mercado como argumento. Outra opção é propor manter o valor atual, usar um índice mais estável como o IPCA ou até pagar adiantado em troca de melhores condições. Qualquer acordo deve ser formalizado para segurança de todos.

Se o valor ficar inviável, procure imóveis mais acessíveis na região ou em bairros próximos.

Jonata Tribioli, especialista em investimentos imobiliários e diretor de operações da Neoin Construtora e Incorporadora

As negociações podem variar ao longo do ano

Durante períodos de crise econômica ou alta inflação, os locatários ganham força para negociar, pois a dificuldade financeira é um argumento forte. No entanto, em regiões com alta demanda e pouca oferta de imóveis, o poder de negociação dos locatários é limitado, já que os proprietários podem facilmente substituir o inquilino.

E também mudam de acordo com o local

Ao alugar um imóvel, é necessário estar atento também aos movimentos do mercado de locação. Moradias ocupadas, com as tipologias mais desejadas e localização privilegiada, por exemplo, podem ter taxas de valorização superiores às de residências não tão populares.

"O setor de locação tende a ser mais maleável em cenários de incerteza econômica, quando os proprietários ficam mais propensos à negociação. De toda a forma, é sempre recomendado negociar, seja o valor do aluguel ou o índice de reajuste que será aplicado no contrato", diz Paula Reis, economista do DataZAP, fonte de inteligência imobiliária do Grupo OLX.