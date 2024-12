Pé na areia? Evento simula 'prainha de paulista' na marginal Pinheiros

Do UOL, em São Paulo

Um evento que simula uma praia na marginal Pinheiros, na capital paulista, foi alvo de memes nas redes sociais —até o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), entrou na brincadeira.

O que aconteceu

Evento chamado "Prainha de Paulista" faz parte da Virada Sustentável, considerado o maior festival de sustentabilidade da América Latina. Espaço fica no Parque Cândido Portinari e tem apoio da Sabesp.

Área tem areia, cadeiras para tomar sol, guarda-sóis e até salva-vidas. Evento é gratuito e acontece até o próximo domingo (8). É preciso retirar ingressos no site Sympla.

Nas redes sociais, a orientação é levar repelente e garrafa de água. É proibida a entrada de animais e bebidas alcoólicas.

Vídeo nas redes sociais mostra instalação em meio ao tempo nublado da cidade. "São Paulo meteu um pé na areia na Marginal", escreveu a autora do vídeo, que atribui a localização erroneamente à marginal Tietê. "Quase um piscinão de Ramos em dias sem manutenção", diz um dos comentários.

Prefeito do Rio de Janeiro brincou com a ideia. Eduardo Paes escreveu no X (antigo Twitter) que paulistanos são bem-vindos às praias cariocas.

Meus amados paulistanos, com todo respeito: é tão mais fácil vir para o Rio. Vocês serão mais felizes aqui e nós amamos vocês! Só chegar!

Eduardo Paes, em publicação no X

Praia entre prédios e o fluxo urbano. Proposta é que o espaço sirva para a reflexão dos participantes sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente. Há uma programação com atividades como beach tennis, ioga, música ao vivo e DJ.