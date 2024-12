Como pequenas empresas podem conquistar clientes e vender mais no Natal

Natal é uma das datas mais importantes para o comércio varejista. E todas as estratégias para atrair clientes e converter o maior número de vendas são válidas para driblar a concorrência e se destacar.

O Natal é uma época de encanto. As pessoas se encantam com a decoração, vitrine, iluminação, ambiente da loja e todos os artifícios que tragam a memória natalina.

Marilia Freitas, consultora de negócios do Sebrae-SP

Promoções e kit presente

Custo e apresentação atraem consumidor. Marilia diz que as promoções e a criação de combos de presentes ajudam o lojista a atrair atenção do consumidor. E isso inclui uma embalagem bonita que permita que o presente saia da loja prontinho para ser entregue.

Fim de ano é um caos para todo mundo. É muito bom poder sair da loja com tudo embalado, com laços ou outro enfeite. Também é uma forma do empreendedor exibir a sua marca e estimular a sua divulgação, seja com um cartão ou adesivo e fazer a pessoa que recebeu o presente acessar a sua rede social e começar a segui-lo.

Marilia Freitas, consultora de negócios do Sebrae-SP

Kits ajudam a aumentar o ticket médio das vendas. Marilia afirma que o Natal é a época do ano que as pessoas estão mais dispostas a gastar e oferecer kits ou combos é uma forma de a loja aumentar o ticket médio de vendas. E a técnica vale tanto para loja física quanto online.

Oferecer produtos com valor melhor é uma estratégia. Thiago Concer, especialista em vendas e sócio-fundador da A Nova Escola de Vendas, concorda com Marilia e acrescenta: "por ser uma época que as pessoas estão dispostas a pagar mais, fazer um kit ajuda o cliente a tomar boas decisões. Uma ideia pode ser criar um pacote com três produtos com um valor melhor."

Criação de campanhas temáticas como "Deu a Louca no Papai Noel" auxilia nas vendas. É o que sugere Concer. Para ele, "o desconto não precisa ser agressivo, mas, em uma campanha, as pessoas tendem a achar que é uma boa oportunidade de compra". Outra opção é dar cartão, voucher ou cashback para mostrar vantagens da compra e fidelizar o cliente para vendas futuras.

Redes sociais ajudam na divulgação

As redes sociais são o grande chamariz para quem quer vender mais nessa época do ano. Por isso, Marília diz que o empreendedor deve investir em impulsionamento de vídeos e tráfego pago. Já Concer sugere que sejam feitas várias postagens ao longo do dia para manter a página sempre visível.

Dois posts no feed e de 12 a 15 stories por dia para manter a sua página em evidência para seus seguidores. Vale mostrar os preparativos da loja, recebimento de pedidos de clientes, novidades, promoções ou estoque.

Thiago Concer, sócio-fundador da A Nova Escola de Vendas

Compras diretamente pelas redes sociais. O especialista também sugere para o empreendedor colocar um link direto para compras na bio do Instagram, por exemplo. "Assim permite que as pessoas tenham acesso mais rápido para efetuar a compra."

Frete grátis pode fidelizar cliente

Preço competitivo, frete grátis ou com desconto, dependendo da compra, são armas do varejo online para vender, segundo Concer.

"Às vezes usar, nessa época do ano, frete grátis como custo de aquisição, faz sentido, mesmo que o empreendedor tenha de pagar um pouco por isso. Vale para você fazer a venda agora e ganhar o cliente para vendas futuras", destaca.

Estoque, funcionalidade do site e entrega

O estoque, a funcionalidade do site e o prazo de entrega são três pontos de atenção dos lojistas, principalmente do comércio eletrônico. "Faça uma compra no seu próprio site para testar se está funcionando. Veja as opções de pagamento e cheque tudo", orienta Concer.

Comissão e treinamento para o time

Treinar o time é essencial, principalmente em época de grande fluxo de clientes. "Treine o time com técnicas de vendas para falar com o cliente. Às vezes, ele quer sair da loja para ver se encontra o mesmo produto por um custo com pouca diferença. Nessa hora, o vendedor pode destacar que ele já está lá, pode não encontrar o outro produto e ainda andar muito, por exemplo. Esses argumentos se aprendem com treinamento", diz Concer.

Ele também fala sobre a comissão dos vendedores. "Estabeleça meta de vendas do tipo. A partir de R$ 15 mil sua comissão passa de 2% para 2,5%, por exemplo."

Amigo secreto ganha desconto. Outra técnica de venda é oferecer desconto para o cliente que indicar um amigo, por exemplo. Ele ganha 15% de desconto e o amigo também.

Experiência de compra. Concer afirma que o que as pessoas mais gostam nas compras online é a rapidez. Ele diz que há pesquisas que apontam que se a empresa responde uma dúvida do consumidor em até 4 minutos, seja no site ou no WhatsApp, a chance de ele comprar o produto é 400% maior do que se esse prazo de resposta demorar uma hora. "Compra é uma decisão emocional. Então, a velocidade faz toda a diferença para o consumidor levar ou não o produto."

Boa vontade do vendedor também ajuda. Às vezes você não tem aquilo que o consumidor procura, mas tem um produto semelhante. "Envie uma foto do outro produto e fale que outros clientes tiveram dificuldade para encontrar o mesmo produto que você e levaram o outro, por exemplo. Isso mostra a sua atenção com o cliente."