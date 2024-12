Morre ex-esposa de autor de ataque com bomba contra STF

(Reuters) - Daiane Dias, ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado a bomba na Praça dos Três Poderes em Brasília no mês passado, morreu na madrugada desta terça-feira no Hospital Geral Tereza Ramos, de Lages, em Santa Catarina, informou a unidade hospitalar.

"A direção do Hospital Geral Tereza Ramos, de Lages, informa que a paciente faleceu na madrugada desta terça-feira, 3 de novembro, devido a complicações no seu quadro de saúde. Prontamente, o óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina", afirmou o hospital em nota.

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, foi autor de um atentado a bomba nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF) em 13 de novembro. Ex-candidato a vereador pelo PL, ele foi atingido por uma das explosões e morreu no local. Não houve nenhuma outra vítima.

Dias após o ataque do ex-marido ao STF, a casa onde Daiane morava sofreu um incêndio. Na ocasião, os bombeiros a retiraram do local com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em todo o corpo.

A Central de Plantão Policial (CPP) de Rio do Sul, em Santa Catarina, disse, na época do incêndio, que trabalhava com a hipótese de que a mulher, de 41 anos, tenha tentado suicídio. Ela teria adquirido produto inflamável em um estabelecimento comercial da cidade, se deslocado até sua residência e provocado o incêndio, permanecendo no interior do imóvel.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)