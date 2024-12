Mulher desmaia e cai em vão entre trem e plataforma em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher caiu no vão entre o trem e a plataforma da Linha 9-Esmeralda, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (2).

O que aconteceu

Acidente aconteceu na estação Hebraica-Rebouças. Segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela pista, a operação de trens parou momentaneamente para socorro e foi normalizada em menos de 10 minutos.

Mulher passou mal e desmaiou antes de cair no vão. A concessionária afirmou ela teve um "mal súbito".

Imagens publicadas nas redes sociais mostram movimentação depois do incidente. No vídeo, é possível ver uma pessoa no espaço entre o trem e a plataforma tentando ajudar a mulher e seguranças monitorando a situação.

Concessionária não informou o estado de saúde da vítima. Ela foi levada para hospital, que também não teve o nome divulgado.