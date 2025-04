OCDE: Taxas de emprego e de participação na força de trabalho ficaram estáveis no 4º trimestre

As taxas de emprego e de participação na força de trabalho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) permaneceram praticamente estáveis no quarto trimestre de 2024, em 70,2% e 73,9%, respectivamente, próximas de seus picos registrados no trimestre anterior.

Ambos os indicadores estavam em seus máximos históricos ou próximos deles em 11 dos 38 países da OCDE, incluindo Alemanha, Japão e Turquia

No quarto trimestre, a taxa de emprego excedeu a média da OCDE de 70,2% em dois terços dos países. Entre as nações do G7, as taxas de emprego na Itália e na França permaneceram abaixo da média da organização.

A Turquia continuou sendo o país com a menor taxa de emprego, com 55,2%. Em contrapartida, as taxas de emprego ficaram acima de 80% na Suíça, na Holanda e na Islândia.