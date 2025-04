Mais de 40% de residências e empresas de Porto Rico estão sem energia após apagão em toda a ilha

Por Scott DiSavino e Laila Kearney

(Reuters) - Quase a metade das residências e empresas de Porto Rico que recebem eletricidade da principal empresa de serviços públicos da comunidade ainda estava sem energia nesta quinta-feira, um dia depois que um apagão generalizado atingiu a ilha, informou a Luma Energy em um comunicado.

Hospitais, aeroportos e prisões estavam entre as estruturas ainda sem energia.

O sistema elétrico de Porto Rico continua a vacilar desde que dois fortes furacões devastaram Porto Rico em 2017, dizimando a rede e matando quase 3.000 pessoas, de acordo com estimativas oficiais. Na véspera do Ano Novo do ano passado, uma linha de energia subterrânea foi a falha mais recente que levou a apagões em toda a ilha.

Até as 18h (horário local) desta quinta-feira, 844.973 clientes da Luma, ou 57,6% de seu total, tiveram a energia restaurada.

"Continuamos no caminho certo com nossa projeção inicial de restaurar o serviço para pelo menos 90% dos clientes nas próximas 48 horas, se as condições permitirem e a geração estiver disponível", disse a empresa em um comunicado.

A empresa também acrescentou que alguns clientes que tiveram o serviço restaurado podiam sofrer interrupções temporárias no sistema ao longo do dia e possivelmente amanhã.

Desta vez, acredita-se que uma linha de energia também tenha provocado interrupções.

Após patrulhas aéreas noturnas com helicópteros, a Luma disse que uma análise preliminar sugeria que vários fatores haviam causado a queda de energia.

Ela citou uma falha no sistema de proteção como o gatilho, seguida pela presença de vegetação em uma linha de transmissão entre Cambalache e Manatí, no norte da ilha.

"Como parte de nossos esforços de resposta, estamos investigando a causa desse incidente, incluindo o papel e o efeito que o impacto há muito reconhecido da fragilidade do sistema teve nessa interrupção de energia em toda a ilha", disse a Luma.

A Luma, que começou a operar a rede elétrica de Porto Rico em 2021, é uma joint venture entre unidades da empresa canadense de energia ATCO e a empresa norte-americana de construção e engenharia Quanta Services.